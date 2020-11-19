Trabzon’da, 176 litre sahte içki ele geçirildi

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonunda 176 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkolle mücadele kapsamında yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda kentte bir iş yerinden piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisine ulaştı. Takibin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 204 pet şişede hazırlanmış toplam 176 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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