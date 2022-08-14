Trabzon’a gelen Patrik Bartholomeos: Şampiyon kim olacak yüzde 100 belli

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Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)-FENER Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırı’ndaki 9’uncu ayin için Trabzon’a geldi. Havalimanından Trabzonspor atkısı ile çıkan Bartholomeos, “Şampiyon kim olacak yüzde 100 belli” dedi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye’nin önemli inanç merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı’nda, yarın 9’uncusu düzenlenecek ayini yönetmek için Trabzon’a geldi. Bartholomeos, tarifeli uçakla geldiği Trabzon Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı. İş insanı Efkan Başkan, Bartholomeos’a isminin yazılı olduğu Trabzonspor şampiyonluk forması, kaşkol ve maske hediye etti.

Havalimanı çıkışında omzuna Trabzonspor atkısı takılan Bartholomeos, gazetecilerle de selamlaştı. Gazetecilerin, ‘Şampiyon kim olacak’ sorusuna Bartholomeos, “Çok mutluyuz. Daimi başarılar dileriz. Şampiyon kim olacak yüzde 100 belli” cevabını verdi. Bindiği araçta yüzüne Trabzonspor logolarının yer aldığı maskeyi takan Bartholomeos ve beraberindekiler, daha sonra konaklayacakları otele geçti. (DHA)

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