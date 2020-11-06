‘Trabzon’ paylaşımıyla tepki çeken CHP’li Kılınç, partisinden istifa etti

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da sosyal medyadan Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik hakaret içeren paylaşımları tepki gören CHP’nin Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, kesin ihraç talebinin sonucunu beklemeden partisinden istifa etti.

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, Fenerbahçe- Trabzonspor maçı öncesi Twitter’daki hesabından, Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ağır hakaret içeren paylaşımda bulundu. Kılınç’ın tribünde açılan ‘Trabzon şehri yer yüzünden silinsin’ yazılı bir fotoğrafı paylaşarak, ‘Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin…’ şeklinde ifadeler kullandığı paylaşımı büyük tepki topladı. CHP Isparta İl Başkanlığı İlayda Kılınç’ı görevden alırken, partiden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti.

İlayda Kılınç, disiplin kurulu kararını beklemeden partiden istifa etti. CHP İl Başkanı Yalım Halıcı, “Kendisi partimizden istifa etmiştir. Disiplin süreci şimdilik askıya alındı. Partimize tekrar üye olmak isterse süreç kaldığı yerden devam eder” dedi.

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