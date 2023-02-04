Trabzon Havalimanı’nda rötara horonlu bekleyiş

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TRABZON, (DHA)- TRABZON Havalimanı’ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) giden yolcuların, rötar yapan uçağı kemençe eşliğinde horon oynayarak beklediği anlardan görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

Trabzon’dan KKTC’ye dün saat 18.45’te yapılması planlanan, Anadolu Jet firmasına ait THY 4304 numaralı uçuşta, olumsuz hava şartları nedeniyle rötar oldu. Karadeniz Kültür Derneği’nce Girne’de bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek ‘Hamsi Festivali’ne katılmak üzere havalimanına gelen yolcular da uçağın rötarlı kalkacağını öğrenince uçuş saatini beklemeye başladı. Dış hatlar terminalinde bekleyişten sıkılan bazı yolcular, festivalde çalmak üzere yanlarında taşıdıkları kemençe eşliğinde horon oynamaya başladı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı anlar, diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yüzlerce beğeni alırken, uçuş ise 4 saatlik rötar sonrası gerçekleşti.

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