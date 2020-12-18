Trabzon Havalimanı’nda elektrik arızası uçuşları durdurdu/ Fotoğraflar

Ayasofya Camii’ndeki 7,5 metre çapındaki hat levhalarından Washington Anıtı'ndaki mermer Osmanlı kitabesine kadar dünyanın dört bir yanında birçok eserde imzası bulunan "Kazasker Mustafa İzzet Efendi" anısına hazırlanan "Kazasker Mustafa İzzet Dijital Sergisi" açıldı.