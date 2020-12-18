Ana Sayfa Güncel Haberler Trabzon Havalimanı’nda elektrik arızası uçuşları durdurdu/ Fotoğraflar
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Antalya’da selin vurduğu tarım alanlarında zarar büyük
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Semih ERSÖZLER- Alparslan ÇINAR- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 4 gün aralıksız süren yağış nedeniyle kent genelinde hayat olumsuz etkilendi. Birçok açık ve...
Kısıtlamada kovalamacayla durdurulan otomobilde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da sokağa çıkma kısıtlamasında, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, 12 kilometrelik kovalamacanın ardından bir evin bahçesine girdi. Otomobilden inip kaçmaya çalışan 2 şüpheli...
Ankara’da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 2 ölü
Ankara'da uyuşturucu satışı nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti. Polis kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kazasker Mustafa İzzet Dijital Sergisi Açıldı
Ayasofya Camii’ndeki 7,5 metre çapındaki hat levhalarından Washington Anıtı'ndaki mermer Osmanlı kitabesine kadar dünyanın dört bir yanında birçok eserde imzası bulunan "Kazasker Mustafa İzzet Efendi" anısına hazırlanan "Kazasker Mustafa İzzet Dijital Sergisi" açıldı.