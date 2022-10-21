Trabzon ekiplerinin rakipleri Galatasaray ve Kasımpaşa

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Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) – Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü eleme turunda Trabzon takımlarından 1461 Trabzon FK, Kasımpaşa’ya, Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ise Galatasaray’a karşı mücadele edecek. 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu ve Ofspor D.Ç. Başkanı Olcay Saral, kulüp tarihlerinde ilk kez oynanacak müsabakalar öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü eleme turunda, Trabzon takımlarından 2’nci Lig Kırmızı Grupta yer alan 1461 Trabzon FK’nın rakibi Kasımpaşa, 3’üncü Lig 2’nci grupta yer alan Yeşilyurt D.Ç. Ofspor’un rakibi ise Süper Lig’in güçlü takımlarından Galatasaray oldu. 8-9-10 Kasım tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazanan takım üst tura çıkacak.

“KAYSERİSPOR’U ELEMİŞTİK, İNŞALLAH KASIMPAŞA İKİNCİSİ OLACAK”

2020-21 sezonunda Yukatel Kayserispor’u 4’üncü turda elediklerini hatırlatan 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, tarihlerinde ilk kez Kasımpaşa ile karşılaşmaya hazırlandıklarını söyledi. Süper Lig ekiplerine karşı mücadele etmenin önemli olduğunu belirten Hekimoğlu, “Süper Lig ekipleriyle eşleşmeyi istiyorduk ve güçlü bir rakiple eşleştik. İyi bir takımız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kazanmak için oynayacağız. Geçmişte Kayserispor’u elemiştik, inşallah Kasımpaşa ile ikincisi olacak. İstanbul’da Sarıyer ile lig maçına çıkıp, sonra yine İstanbul’da Kasımpaşa ile oynayacağız” dedi.

“KÜÇÜKLER BÜYÜKLERE EZDİRİLİYOR, KINIYORUM”

Turnuvalarda müsabakaların oynanacağı sahanın kura çekimi yapılmadan belirlenmesinin, alt lig takımlarını zarara uğrattığını savunan Hekimoğlu, “Turnuvada maçların tek maç olması ve güçlü takımların sahasında oynanmasını kınıyorum. Tek maç kura çekilmeden rakip sahada oynanıyor. Maddi ve manevi olarak küçükler büyüklere ezdiriliyor. Bu strateji çok yanlış, sistemin düzeltilmesi gerekiyor. Turnuvalarda 1 lira gelirimiz yok ve bizim için büyük kayıp oluyor” ifadelerini kullandı.

“AHTAPOT İLE ASLAN’IN MÜCADELESİ OLACAK”

3’üncü Lig 2’nci grupta yer alan Yeşilyurt D.Ç. Ofspor’un Başkanı Olcay Saral da, kuradaki rakipleri ile oynayacakları maçın heyecanlı olacağını söyledi. 10 yıl önce Beşiktaş ile kupada mücadele ettiklerini hatırlatan Olcay Saral, kurada Galatasaray’ın çıkmasından memnun olduğunu söyledi. Başkan Saral, “Bizim gibi takımlar için hem Süper Lig’de hem de ülkedeki en önemli 4 büyük kulüpten birisine karşı oynamak 10 yılda bir nasip oluyor. 2012-13’te Beşiktaş’la oynamıştık, 10 yıl sonra da Galatasaray’a karşı oynayacağız. Mütevazi ve genç bir kadromuz var. Oyuncularımız kendilerini ekranlarda gösterebilme fırsatı yaratmak istiyordu, onlar da çok heyecanlı. Onurumuzla, seyir zevki yüksek bir futbol ve iyi bir mücadele sergilemeye çalışacağız. Galatasaray’ın elediği bir önceki rakibi Kastamonuspor 2’nci Lig’deydi, biz 3’üncü Lig’deyiz. Skordan bağımsız olarak bizim için ‘Galatasaray’ın karşısında Ofspor var’ dedirtebilmek önemli. ‘Ahtapot’ ile ‘Aslan’ın mücadelesi olacak” dedi.

“CİDDİ İHTİYAÇLARIMIZ VAR”

Başkan Saral, Türkiye Kupası eşleşmelerinin alt lig takımları için önemli olduğunu belirterek, “Arzuladığımız şey, tüm Oflulara ve Trabzonlulara güzide bir takımları olduğunu hatırlatmak. Bizim için farkındalık önemli ve bunu kupa maçlarında daha yüksek sesle hatırlatabiliyoruz. Amacımız tura kalıp büyük takımlarla eşleşebilmekti. Kulübümüzün borçta olduğunu herkes biliyor. Özellikle tesis açısından ciddi ihtiyaçlarımız var. Herkesin buna kulak vermesini istiyoruz” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)