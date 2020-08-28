Prof. Dr. Emre Alkin, BOTAŞ ve TPAO’nun halka arzı için yeni keşfedilen doğal gazın çıkarılması için yapılacak yatırımların elle tutulur hale gelmesini beklemek gerektiğini söyledi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’nin Karadeniz’deki büyük doğalgaz keşfini ve keşif sonrası gündeme gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) halka arzını değerlendirdi. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) bulunan doğalgazın parasal değerini 82 milyar dolar olarak hesapladığını ifade eden ekonomist “Uluslararası bir kuruluş tarafından böyle bir hesaplama yapılması, açıklanan müjdenin arkası var mı yok mu diye şüphe duyulmasının önüne geçiyor” dedi.

“BUGÜNE KADAR ÇIKAR GRUPLARI ENGELLEMİŞ”

Bölgedeki rezerv varlığının eskiden beri bilindiği halde bugüne kadar bulunup çıkarılmadığına dikkat çeken Emre Alkin “Demek ki doğalgaz alım satımından para kazanan çıkar grupları bu gazın çıkarılmaması için çeşitli ikna yöntemleri kullanmış. Hükümet diyor ki, doğal gazı çıkaracağız. Bu devrimdir” ifadelerini kullandı.

“OLUMSUZ TEPKİ GÖSTERENLERE SUÇLAMA”

Bulunan rezervin, yılda yaklaşık 50 milyar m3 doğalgaz ithal eden Türkiye’nin en az altı yıllık ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olduğunun altını çizen Emre Alkin şöyle devam etti:

“Böyle bir kaynağa kavuşmak iyi bir haber. Bundan ötürü olumsuz tepki verenlerin yaklaşımını anlayamıyorum. Olumsuz tepkilerin önemli bir kısmının doğalgaz ticareti yapan çıkar gruplarının ürettiği haberler olduğuna inanıyorum.”

“BULUNAN GAZ BİR AN ÖNCE ÇIKARILMALI”

Bulunan gazın çıkarılma maliyetine de değinen Alkin “Hesap ortada. Bugünkü fiyatlarla 82 milyar dolarlık değere sahip doğalgaz 6 milyar dolarlık bir yatırımla gaz çıkarılacak. Sorun nerede? Sorun yok ama bir şart var. Bu gazın çabucak çıkarılması lazım. Bulundu artık. Bu gazın üretilmesi çıkar gruplarının etkisiyle ya da siyasi diplomatik meseleler nedeniyle ertelenmemeli. Türkiye bulduğu doğalgazı halkının refahını arttırmak için kullanacak” ifadelerini kullandı.

“TPAO VE BOTAŞ’IN DEĞERİ ARTTI”

Yeni keşfin ardından gündeme gelen TPAO ve BOTAŞ özelleştirmeleri konusuna da değinen Prof. Dr. Emre Alkin, bulunan gaz rezervinin, her iki şirketin değerini çok ciddi şekilde yükselteceğini söyledi. Alkin “Ancak bu iki kurumun halka arzını ne zaman gerçekleştireceğimiz de büyük önem arz ediyor. Yabancı yatırımcıları tekrar Borsa İstanbul’a gelmeye ikna edecek hamlelerden biri de, iki kıymetli kurumun BOTAŞ ve TPAO’nun halka arz yoluyla piyasalarla tanıştırılması olabilir.”

HALKA ARZ İÇİN EN İYİ ZAMAN?

Prof. Dr. Emre Alkin, BOTAŞ ve TPAO’nun halka arzı için en iyi zamanlamanın ne olabileceğine dair yaklaşımını da şöyle ortaya koydu:

“Sadece doğal gazın bulunması müjdesi şirket değerlerini tek başına yükseltecek bir güce sahip değil. Bahsedilen doğal gazın çıkarılması için yapılan hamleler ve yatırımlar elle tutulur hale geldiğinde bence halka arz için zaman da gelmiş olacaktır.”