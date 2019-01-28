TP-Link, antenleriyle geniş WiFi ağı oluşturmayı sağlayan ve fiyat/performans özellikli yeni yönlendiricisini satışa sundu.

TP-Link, 802.11N standardında yeni yönlendirici modelini Türkiye’de satışa sundu. 450Mbps kablosuz hıza sahip olan TL-WR941HP, antenleri ile dikkat çekiyor. Bu sayede geniş evlerde her noktada güçlü bir WiFi ağı oluşturan ürün, aynı zamanda üç farklı modu ile ‘hepsi bir arada’ ağ çözümü.

TL-WR941HP, yüksek alıcı gücüne sahip üç adet anteni ile uzun mesafelerde daha güçlü ağ oluşturuyor. 9 dBi gücündeki harici antenleri ile evin her noktasında stabil bir WiFi bağlantısı sağlıyor. Üründe yer alan bağımsız süper güçlü amplifikatörler, 1000 mw’ye kadar çok yüksek güç çıkışı yapıyor. Normal bir yönlendiriciye kıyasla beş kat daha fazla iletim gücü anlamına gelen bu hız, WiFi sinyallerinin duvar ve diğer engellerden etkilenmeyecek kadar güçlü olmasını sağlıyor. Bu güçlü antenler ile yönlendiricinin kapsama alanı açık alanda 929 m2’ye kadar ulaşabiliyor.

TP-Link’in yeni yönlendiricisi güçlü WiFi kapsama alanı özelliğinin yanında birden fazla moda sahip. Bir evin WiFi konusundaki gereksinimlerini tek bir kutu ile karşılayan ‘hepsi bir arada’ bir ağ çözümü olan TL-WR941HP’de yönlendirici (router) modunun yanı sıra menzil genişletici (range extender) ve erişim noktası (access point) modları da bulunuyor. Bu farklı işlevleri sayesinde çok sayıda cihazın WiFi’a bağlandığı geniş evlerin ağ konusundaki ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyor.

TL-WR941HP, TP-Link’in iOS ve Android destekli Tether uygulaması sayesinde kolay kuruluyor ve akıllı telefonlarda rahatlıkla yönetilebiliyor.