TP-Link, yeni kablosuz ağ standardı olan 802.11ax destekli yeni ürün ailesini Las Vegas’ta yapılan CES Fuarı’nda tanıtıyor.

‘WiFi 6’ olarak da nitelenen AX destekli ürün ailesine sahip TP-Link, farklı gereksinimlere hitap eden AX serisinde de tüketicilere seçenek sunuyor.

TP-Link’in tanıtacağı ürünlerden ilki AX destekli Mesh WiFi çözümü olan Deco X10. AX standardının sağlamış olduğu yüksek WiFi hızlarını Mesh teknolojisi ile harmanlayarak ev ve küçük ofislerin her yerine çabuk WiFi bağlantısı sağlayan Deco X10, üç bant desteği ve 1.95Gbps kablosuz hız sunuyor.

TP-Link’in CES’te tanıtacağı ikinci ürün, CES 2019 Yenilik Ödülü’ne de sahip olan Archer AX11000. AX standardını destekleyen, üç bantlı bir oyun yönlendiricisi olan AX11000, üst seviye online oyun deneyimi için zorunluluk file performansını sağlıyor. Toplamda 10756 Mbps kablosuz hızlara ulaşabilen yönlendirici, gecikme ve parazitleri yok eden OFDMA teknolojisini destekliyor.

TP-Link’in AX destekli başka bir modeli ise Archer AX6000. CES’de yer alan bu ürün 2.4GHz bandında 1140 Mbps, 5 GHz bandında ise 4804 Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Ultra HD, 4K/8K video akışı ve aynı anda online oyun oynama gibi uygulamaları destekleyen ürün, kesintisiz bir WiFi filesi oluşturmayı sağlıyor. Daha fazla aletin ağa bağlı olduğu modern ev ve ofisler için uygun bir file çözümü olan cihaz, 2.5 Gbps WAN girişi yardımıyla kablolu aletleri da yüksek çabucak ağa dahil edebiliyor.

TP-Link, CES’de A-D salonlarında 42756 nolu standında tanıttığı AX destekli ürünleri, dünya pazarlarına 2019 seneyi içinde farklı dönemlerde satışa sunmayı hedefliyor.