TÖZOK Başkanı Nurullah Dal, koronavirüsten hayatını kaybetti

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Nurullah Dal, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, TÖZOK Başkanı Nurullah Dal’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Selçuk, “Bir süredir Covid-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal’ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Eğitim camiamızın başı sağ olsun” dedi.

1966 yılında İstanbul’da dünyaya gelen evli ve 2 çocuk babası Nurullah Dal, 2001-2008 yılları arasında Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2009-2013 tarihleri arasında Derneğin Genel Sekreterliği’ne getirilen Dal, 2013-2017 yılları arasında Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu, 2017 itibarıyla da Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.

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