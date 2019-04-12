Tosyalı Holding’den Afrika’da yeni yatırım

Demir çelik alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla tanınan Tosyalı Holding, Cezayir ve Senegal’in ardından iki ülkede daha yatırım yapacağını açıkladı.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Afrika’nın doğusuna İskenderun’daki tesislerimizde ürettiğimiz malları Süveyş Kanalı’ndan geçirerek ulaştırabiliyoruz. Cezayir, Oran’daki tesislerimizle de hem Avrupa’ya hem de Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Afrika’nın batısına ulaşabiliyoruz. Şimdi kıtada, iki ülkede daha yatırım yapacağız” dedi.

Demir çelikte dünya markası olma hedefiyle yurt dışı yatırımlarına hız verdiğini duyuran Tosyalı Holding, Afrika kıtasında yeni yatırımlar yapacağını açıkladı. Cezayir üzerinden giriş yaptığı Afrika kıtasındaki varlığını güçlendirmeyi hedefleyen Tosyalı Holding, çok sayıda yeni yatırım için kolları sıvadı. Tosyalı Holding’in toplamda dört faz olarak planladığı Cezayir yatırımındaki üretim devam ederken projenin son fazına geçildi. Senegal için imzalar geçtiğimiz yıl içinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Afrika II. Ekonomi ve İş Forumu’nda atılmıştı. Senegal’de hayata geçirilecek yatırımın, sadece Senegal ekonomisine değil, aynı zamanda bölgenin ve kıtanın kalkınmasına da büyük katkıda bulunması bekleniyor.

“İKİ YENİ AFRİKA ÜLKESİ RADARDA”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Afrika’nın doğusuna İskenderun’daki tesislerimizde ürettiğimiz malları Süveyş Kanalı’ndan geçirerek ulaştırabiliyoruz. Cezayir, Oran’daki tesislerimizle de hem Avrupa’ya hem de Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Afrika’nın batısına ulaşabiliyoruz. Şimdi kıtada iki ülkede daha yatırım yapacağız” diye konuştu.

“TİCARİ BOYUTUNDAN ÇOK DAHA ANLAMLI”

Afrika’daki yatırımların kendisi için ticari boyutundan daha derin bir anlam taşıdığının altını çizen Fuat Tosyalı, “Samimiyetle söylemek gerekirse, cesaret dahi edilemeyeni, hiç yapılmayanı yaparak başarılı bir eser ortaya çıkarmak beni çok heyecanlandırıyor. Benim için bu yatırımlar ticari boyutundan öte bir anlam taşıyor” ifadelerini kullandı.

“CEZAYİR’İN CİROSU 5 MİLYAR DOLARI BULACAK”

Cezayir’deki Tosyalı Algerie yatırımının üçüncü fazının tamamlandığını ve bugüne kadar bölgeye 3 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ifade eden Fuat Tosyalı, 2’şer milyar dolarlık iki ayrı modülden oluşacak dördüncü faz için de tüm planlamaların yapıldığını ve yatırıma başlandığını açıkladı. Tosyalı Algerie’deki çelik üretiminin ilk etapta 6,5 milyon tona çıkması beklenirken, tesisin cirosu da 2021 sonunda 4 milyar dolara yaklaşacak. 5 yıl içinde tüm etaplar tamamlandığında, toplam yatırım tutarının 6 milyar dolara, tesisin üretim kapasitesinin 8 milyon tona, toplam cironun ise 5 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.