Tosya’da sokak hayvanları için ‘Patiler Üşümesin’ kampanyası

Bunyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu), (DHA) – TOSYA’da sokak hayvanları için geçen yıl başlatılan ‘Patiler Üşümesin’ kampanyası bu yıl da devam ediyor. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sokak hayvanlarının pandemi sürecinde daha da zorlandığını ifade ederek, “25 adet kulübe ile 65 paket mamayı, bugün sokaktaki canlarımız için kullanılmak üzere teslim ettik” dedi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından, kafe ve restoranların salon hizmetine kapalı olmasından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, kış mevsiminin gelmesiyle daha da zorlanmaya başladı. Tosya Kaymakamlığı’nın sokak hayvanları için başlattığı ‘Patiler Üşümesin’ kampanyası bu yıl da devam ediyor. Kaymakan Deniz Pişkin, yaptığı açıklamada çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Bu kapsamda temin ettiğimiz 25 adet kulübe ile 65 paket mamayı, bugün Doğal Hayatı Koruma ve Sokak Hayvanlarını Barındırma Derneği Temsilcisi ile Tosya Yaşat-Sev Derneği temsilcisine, sokaktaki canlarımız için kullanılmak üzere teslim ettik. Kampanyamıza destek olan tüm hayvanseverlerimiz ile sokak hayvanları için gönüllülük esasına göre özveriyle çalışan tüm kişi ve sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

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