Çiftlikbank organizasyonuyla onbinlerce kişiyi yüzmilyonlarca lira dolandıran ‘Tosun’ lakaplı Mehmet Aydın’ın, uyuşturucu satıcıları tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.

Olaya ait iddianameye göre Aydın’ın uyuşturucu hap almak için para ödediği torbacılar, Aydın’a hap yerine ‘bonzai’ verdi. Durumu farkeden Aydın, uyuşturucuyu değişiklik yapmak için gittiği yerde de polislere yakalandı.

“ARABADAN ALIRKEN YAKALANDI”

MEHMET Aydın, 2016’nın temmuz ayında kurduğu organizasyon ile ortalama 2 sene içinde 132 bin kişiden, 1 milyar 139 milyon lira para toplamış, hakkında başlatılan soruşturmalar sürecinde de ortadan kaybolmuştu. Aydın’ın geçmişi ve firardaki yaşantısıyla alakalı her gün yeni bir bilgi ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 senesinde hazırlanan bir iddianameye göre polis bir araçta uyuşturucu alışverişi yapıldığını tespit eden polis harekete geçti. Polis baskın yaptı. Uyuşturucu ile yakalanan bireylernden birinin Mehmet Aydın olduğu anlaşıldı.

“HAP İSTEDİM, BONZAİ VERMİŞLER”

Gözaltına alınan Aydın ifadesinde uyuşturucu aldığını kabul etti. Mağdur edildiğini vurgulayan Aydın ‘Para verip uyuşturucu hap istedim, bana bonzai vermişler. Değiştirmek için gittiğimde de polislere yakalandım’ dedi. alakalı kanun gereğince hakkında ‘adli kontrol’ kararı verildi ve dava açılması ertelendi. ancak Aydın, ‘adli kontrol’ önlemlerine uymadı. İmza vermeye de gitmedi.

Bunun üzerine savcılık, Aydın hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu madde satın almak’ suçundan iki seneye kadar hapis istemiyle 27 Temmuz 2016’da dava açıldı. Aydın, bu davadan yalnızca 4 gün sonra 31 Temmuz’da ilk şirketini kurdu ve Çiftlikbank için para toplamaya başladı…