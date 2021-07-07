“Tosuncuk” sağlık kontrolünden geçirildi//Fotoğraflar

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Rusya ile yapılan 50 milyon dozluk anlaşma kapsamında ilk partide alınan 400 bin doz Sputnik V aşısının, aradan üç hafta geçmesine rağmen halen kullanımına başlanmadığını söyledi. Aşının kullanılmama sebebinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade eden Emir, "Yoksa aşılarda bir sorun mu çıktı? Öyleyse Rusya'ya ödenen paralar geri alınabilecek mi? Ortaya çıkan zararın hesabını kim verecek?" sorularını yöneltti.