- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler “Tosuncuk” sağlık kontrolünden geçirildi//Fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Emir: 400 bin doz Sputnık V aşısı çöpe mi gitti
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Rusya ile yapılan 50 milyon dozluk anlaşma kapsamında ilk partide alınan 400 bin doz Sputnik V aşısının, aradan üç hafta geçmesine rağmen halen kullanımına başlanmadığını söyledi. Aşının kullanılmama sebebinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade eden Emir, "Yoksa aşılarda bir sorun mu çıktı? Öyleyse Rusya'ya ödenen paralar geri alınabilecek mi? Ortaya çıkan zararın hesabını kim verecek?" sorularını yöneltti.
İçişleri: Bingöl’de 15 milyon kök kenevir ele geçirildi
- 0
ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen narko-terör operasyonunda, 15 milyon 217 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonla terör örgütünün 3,5...
Esenyurt’ta su sayaçlarını çalan şüpheliler kamerada
- 0
Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA) ESENYURT'ta, 2 şüpheli apartmanların açıkta bulunan su sayaçlarını çalarak, kayıplara karıştı. Hırsızların bir apartmana girip,...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 öğretim elemanı alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 19 öğretim elemanı alacağını duyurdu.