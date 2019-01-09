Türkiye’de binlerce kişiyi, Çiftlikbank ile milyonlarca lira dolandıran Mehmet Aydın, Interpol’ün en çok arananlar ‘Most Wanted’ listesine girdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol daire Başkanlığı’nın girişimleri üzerine Aydın’ın aranması yoğunlaştırıldı. “Tosun” olarak da aşina Mehmet Aydın’ın gözaltı fotoğrafları da Interpol kayıtlarına girdi. Tosun’un nerede çekilmiş olduğu daha kesinleşmeyen ancak gözaltında çekilmiş olduğu anlaşılan fotoğrafları kayıtlara girdi. Aynı listede ağabeyi Fatih Aydın da yer aldı.

322.6 MİLYON LİRAYLA KAYIP

Türkiye, ortalama bir senedir 27 yaşındaki Mehmet Aydın’ın liderliğindeki Çiftlikbank organizasyonunu konuşuyor. Soruşturma dosyasındaki raporlara göre, Mehmet Aydın kurduğu yapıyla 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira topladı. Bunun 687 milyon 838 bin 955 lirası katılımcılara geri ödendi. Çiftlikbank’a bağlı şirketlere 129 milyon lira sermaye olarak konuldu. Geriye kalan 322 milyon 642 bin liranın sonu ise bilinmiyor. Mehmet Aydın’ın nerede olduğu daha belirlenemedi.