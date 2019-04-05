15.5 C
Ankara
5 Nisan 2019
Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Toshiba adını değiştirdi
Toshiba
Toshiba
Teknoloji Haberleri

Toshiba adını değiştirdi

Editör Editör

-

5
0

Bir zamanların önde gelen teknoloji markalarından biri olan Toshiba, bilgisayar pazarından adını siliyor. Artık Toshiba ismi yerine Dynabook isimli bilgisayarlar karşımızda olacak.

Son yollarda ciddi derecede mali sıkıntılar yaşayan ve bazı faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Toshiba, son olarak bilgisayar biriminin yüzde 80’ini Sharp’a, yani dolayısıyla Foxconn’a satmıştı. Bu satış sonrası Toshiba ismi de ortadan kaldırılıyor. Sharp ile yapılan anlaşma neticesinde bilgisayarlarda kullanıcılacak ismin Dynabook olmasına karar verildi.

Sharp, Dynabook markası altında sadece bilgisayar üretmekle kalmayıp, aynı zamanda Nesnelerin İnterneti ve akıllı gözlük ürünlerini de yine bu yeni marka altında toplamayı planlıyor. 

Dynabook adı altında ilk ürün de ortaya çıktı. Dynabook G serisi olarak adlandırılan bu yeni dizüstü bilgisayarlar, ultra ince tasarımla geliyor. Şirket, sonrasında 10 model dizüstü bilgisayar, 3 adet mini PC ve artırılmış gerçeklik gözlüğüyle Dynabook üzerinden satışını sürdürmeyi planlıyor. 

Önceki İçerikNASA robot arı yaptı
Sonraki İçerikFethi Yaşar, mazbatasını aldı
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Teknoloji Haberleri

iPhone XE: Apple’ın en küçük telefonu geliyor

Editör -
Apple'ın Eylül ayında iPhone 11 ile dünyanın karşısına çıkması bekleniyor; ancak şirketin asıl sürprizi üç kamerasıyla dikkat çeken iPhone 11 değil, iPhone XE adında 4.8 inç'lik minik ekrana sahip özel telefonu olacak.
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

NASA robot arı yaptı

Editör -
NASA, astronotların işlerini daha da kolaylaştırmak adına Twitter hesabı üzerinden arı robotlarının duyurusunu yaptı.
Devamını Oku
Dış Haberler

İlk özel robotik aracın Ay’a inmesine bir adım kaldı

Editör -
İsrailli uzay şirketi SpaceIL tarafından geliştirilen, Beresheet uzay aracı Ay’ın yörüngesine girerek Ay’a inmeye bir adım daha yaklaştı.
Devamını Oku

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

NASA, astronotların işlerini daha da kolaylaştırmak adına Twitter hesabı üzerinden arı robotlarının duyurusunu yaptı.

NASA robot arı yaptı

Editör -
NASA, astronotların işlerini daha da kolaylaştırmak adına Twitter hesabı üzerinden arı robotlarının duyurusunu yaptı.
İsrailli uzay şirketi SpaceIL tarafından geliştirilen, Beresheet uzay aracı Ay’ın yörüngesine girerek Ay’a inmeye bir adım daha yaklaştı.

İlk özel robotik aracın Ay’a inmesine bir adım kaldı

Danimarka’da çıkan yeni yasaya göre, 18 yaşından küçük çocuklara sahip olan ve boşanmak isteyen çiftler, 30 dakikalık online bir kursa tabi tutulacak ve bu kurs 3 ay sürecek.

Boşanmak isteyenlere ‘online kurs’ şartı

Bayık, "Kanserde erken tanı ve uygun tedavi ile iyileşmeler sağlanabilir" dedi.

“Kanserde erken tanı ve uygun tedavi ile iyileşmeler sağlanabilir”

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71