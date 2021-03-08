Torunu için yapmaya başladığı bez bebekler gelir kapısı oldu

Bozalioğlu, köylerden temin ettiği kumaşlarla ürettiği bez bebeklere yöre halkından destek aldığı kişilerin isimlerini veriyor.
Nasreddin Hoca, Keloğlan, Yunus Emre ve Türkan Saylan’ın da bez bebeklerini yapan Bozalioğlu, “Mislina” adını verdiği bu bez bebekleri sosyal medya aracılığıyla satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.
Bir bebeği 20 günde tamamlayabildiğini anlatan Bozalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Torunumun olacağını duyunca çok mutlu oldum. Kafamda tasarladığım bebeklerle oynamasını istedim ve ‘Mislina’ adını verdiğim bebekleri yaptım.” dedi.
SAKARYA’nın Taraklı ilçesinde Sabri Özşahin (74), babasından ve dedesinden öğrendiği kaşıkçılık mesleğini 60 yıldır yapıyor.…
İSTANBUL (DHA) – Kadın sağlık çalışanlarının kovid-19 ile mücadele gölgesinde nasıl bir süreçten geçtiklerini anlatan…
Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de üniversite mezunu 3 çocuk annesi Özlem İğne (42), özel halk otobüsünde…
Melis KARAKUZULU/ İZMİR (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde Dr. Levent Köstem, çocukluğundan beri ilgi duyduğu ahşap oymacılığını…
Pandemi kurallarına uyarak İzmir’in ilk serbest Cumartesisi. Yaşlısı genci bütün İzmir sokakta. Kemeraltı, Karşıyaka Çarşısı,…
İSTANBUL (DHA) – Tiroid hormonlarının hayati önem taşıdığını ve az ya da çok çalışması durumunda…