Torunu için yapmaya başladığı bez bebekler gelir kapısı oldu

Sivas’ın Zara ilçesinde bir ev hanımı, kısmen atölyeye dönüştürdüğü evinde yöresel motifli geleneksel bez bebekler üretiyor.

Kızılırmak Mahallesi’nde ikamet eden 50 yaşındaki Nilgün Bozalioğlu, torunu Mislina’nın oynaması için bez bebek yapmaya başladı.

Bebeklerin çevresinde ilgi görmesi üzerine eski dikiş makinesini çalışır hale getiren Bozalioğlu, evini kısmen bez bebek atölyesine dönüştürdü.



Bozalioğlu, köylerden temin ettiği kumaşlarla ürettiği bez bebeklere yöre halkından destek aldığı kişilerin isimlerini veriyor.

Nasreddin Hoca, Keloğlan, Yunus Emre ve Türkan Saylan’ın da bez bebeklerini yapan Bozalioğlu, “Mislina” adını verdiği bu bez bebekleri sosyal medya aracılığıyla satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Bir bebeği 20 günde tamamlayabildiğini anlatan Bozalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Torunumun olacağını duyunca çok mutlu oldum. Kafamda tasarladığım bebeklerle oynamasını istedim ve ‘Mislina’ adını verdiğim bebekleri yaptım.” dedi.