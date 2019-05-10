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10 Mayıs 2019
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Öz Taşıma-İş Sendikası
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Toruntay; “Herkes Kıdem Tazminatından Faydalanmalı”

Mehmet Akgün Mehmet Akgün

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Geleneksel olarak düzenlenen Basın İftarında Ankara basınıyla bir araya gelen HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay; “Kıdem tazminatında kazanılmış haklarda geriye gidiş söz konusu olursa, biz bu düzenlemede olmayız”  ve “Kıdem tazminatı konusunda hükumet tarafından hazırlanacak önerileri birlikte değerlendireceğiz” dedi.

Öz Taşıma-İş Sendikası Geleneksel Basın İftarında Ankara basınıyla bir araya geldi. İftar sonrasında farklı konularda açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay; “Kıdem tazminatı konusunda hükumet tarafından hazırlanacak önerileri birlikte değerlendireceğiz. Kıdem tazminatı konusunda Konfederasyonumuz HAK-İŞ, herkesin kıdem tazminatından faydalanması gerektiğini düşünüyor. Kazanılmış haklardan geriye gitmeden yapılacak bir reformun hayata geçirilerek, sadece sendikalı olanlar için değil bu ülkedeki çalışan herkesin kıdem tazminatından faydalanmasını istiyoruz. Bir de kesin olan bir şey var, kazanılmış haklarda geriye gidiş söz konusu ise, biz bu düzenlemede olmayız” şeklinde konuştu.

“Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum”

31 Mart yerel seçim sonrası bazı belediyelerde sendika değişikliğiyle ilgili bir takım hareketlilikler var diyerek açıklamalarına devam eden Genel Başkan Toruntay; “Ankara Büyükşehir Belediyesinin üç şirketinde yetkili tek sendikayız. Üyelerimize yönelik sendika değişikliğiyle ilgili bir sıkıntı söz konusu değil. Buradan sizlerin aracılığıyla bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum. Herkes işini yapmaya çalışıyor. İşini yapana saygı duyulması gerekiyor. Çalışmayan insanlar varsa, bizim bu insanlara yönelik bir savunmamız da olamaz” dedi.

“Halk karar verecek ve İstanbul’da başkanını seçecek”

İstanbul’da yapılacak seçimle ilgili de sorulan bir soruya cevap veren Başkan Mustafa Toruntay; “Gündemde İstanbul seçimleri var. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun bugüne kadar verdiği kararların hepsi kesindir. Biz de, YSK tarafından verilen kararlara bugüne kadar saygı duyduk, bu karara da saygı duyuyoruz. Şimdi halkın önüne gidecek bir sandık var. Halktan korkmamak lazım. Halk karar verecek ve İstanbul’da başkanını seçecek” ifadelerini kullandı.

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Mehmet Akgün
Mehmet Akgünhttps://sonsoz.com.tr
2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun olup, Sonsöz Gazetesi'nde 2017 Mart ayından beri aktif gazetecilik yapmakta...

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