Torunları için ahşaptan oyuncak yapıyor

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/ TOKAT (DHA)- TOKAT’ın Yayladalı köyünde yaşayan Ahmet Duran Çip (70), tahtadan yaptığı oyuncak traktörlerle dikkat çekiyor. Çip, gençliğinde çocukları için üretmeye başladığı ahşap traktörleri şimdi torunları için yaptığını söyledi.

Tokat merkeze bağlı Yayladalı köyünde yaşayan evli ve 6 çocuk babası Ahmet Duran Çip, gençliğinde çocukları için kendi oyuncaklarını üretmeye başladı. Tahtadan traktör başta olmak üzere çeşitli oyuncaklar üreterek ilgi çeken Çip, bugünlerde de çalışmalarını sürdürüyor. 15 torunu bulunan Çip, yaptığı oyuncakları torunlarına hediye ediyor.

Çiftçilikle uğraşan Çip, “Eskiden çocuklarım için oyuncaklar yapıyordum, şimdi torunlarım için yapıyorum. İstanbul’da ve Kocaeli’de torunlarım var, onlar sürekli benden oyuncak istiyorlar. Ben de onları kırmıyorum. Bir tanesini yapması iki gün sürüyor. Çivi, boya gibi malzemelerle uğraştık, durduk. Kağnı var, eskiden öküz arabaları diyorduk ondan var, traktör var, saban var, kamyon var. Traktörlerin römorklarını yaptım. Bunları yapmak benim için eğlenceli, çocuklarım gibi seviyorum bu oyuncakları” dedi.

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