Tortum Şelalesi’nde tuvalet az, sorunu çok

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’da, Türkiye’nin 11’inci sakin kenti seçilen Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, yaklaşık 10 milyon liraya yenilenen seyir terası, restoranı, yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi, köprü ve gece ışıklandırılması ile farklı güzelliğe büründü. Hafta sonları 3 bine yakın kişinin gezdiği alanda 6’sı kadın, 6’sı erkek 12 olan tuvalet sayısının 6’ya düşürülmesi, yetmediği gerekçesiyle işletme sahipleri ve ziyaretçilerin tepkisine neden oldu.

Balıklı köyü yakınlarındaki dağda 18’inci yüzyılda meydana gelen heyelan sonucu oluşan Tortum Şelalesi, Türkiye’nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyor. 21 metre genişliği, 48 metre yüksekliği ile dünyanın da en büyük şelalelerinden biri olan Tortum’da, yılda yaklaşık 15 bin yerli ve yabancı turist ağırlanıyor. Şelalenin akarken, gökkuşağı oluşturması ise ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yıllarca tadilat yapılmadığı için harabeye dönen Tortum Şelalesi’ne geçen yıl Vali Okay Memiş’in talimatı ile 5 milyon liraya mal olan yürüyüş yolları yapıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında modern merdiven sistemi kuruldu, köprü yapıldı, ferforjelerle güvenlik sağlandı, gece gelecek ziyaretçiler için de ışıklandırma sistemleri yapıldı. Özel işletme tarafından Avrupa Birliği (AB) projesi ile günübirlik ziyaretçilere hizmet verilmek üzere 4 milyon 200 bin lira daha harcanarak, modern tesis hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi de yolları asfaltlayıp, çevrenin ağaçlandırılmasını sağladı.

YENİ TUVALET YAPIMI, KURUL İZNİNE BAĞLI

Tortum Şelalesi’nde hizmet verilen işletmenin müdürü Şaban Ata, yıllardır el sürülmeyen şelalenin Vali Memiş sayesinde yeniden hayat bulduğunu söyledi. Kaderine terk edilen Tortum Şelalesi’nin sit alanında olması nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca tadilat ve onarımının yapılmasına daha önce izin verilmediğini belirten Ata, düzenlemelerden sonra alanda tuvalet sorunu başladığını dile getirdi.

Hafta sonları 3 bine yakın kişinin gezdiği alanda 6’sı kadın, 6’sı erkek 12 olan tuvalet sayısının 6’ya düşürülmesinin, yetmediği gerekçesiyle işletme sahipleri ve ziyaretçilerin tepkisine neden olduğunu kaydeden Ata, “Dünyanın dört bir tarafından buraya gelen herkes hayran kalıyor. Ziyaretçi sayısı her geçen gün katlanıyor ama tuvaletlerin yok denecek kadar az olması bu güzelliğe gölge düşürüyor. Burada 2 kafe, 1’i restoran 3 bina var. Hepsinde erkek ve kadın tuvaleti bulunuyor. İlave tuvalet yapmak istiyoruz ama kurul pandemi nedeniyle toplanamadığı için izin vermiyor. Eskiden kötü bile olsa 6’sı kadın, 6’sı erkek 12 tuvalet vardı. Buraya özellikle hafta sonları 3 bin yakın kişi geliyor. Şelaleye gelen ziyaretçilere mahcup oluyoruz. Bu sorunun giderilmesi için bir an evvel kurulun izin vermesini bekliyoruz” diye konuştu.

‘MESCİT DE YOK’

Siirt’ten şelaleyi görmeye gelen Mete İnas ise “Burası cennet gibi. Her şey çok güzel ama yeterli sayıda lavabo yok. İbadetini yerine getirmek isteyenler için de mescit yok. Göze batan başka eksiklik yok ama bu iki sorun çok önemli” dedi.

