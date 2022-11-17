TORBA YASA İLE GELEN DİĞER AFLAR

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Geçen yazımızda torba yasa ile kredi ve kredi kartı borçlarına gelen sicil affına değinmiştik. Ancak sanmayın ki sadece kredi ve kredi kartı borçlarına ait sicil affı geldi. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan ve icraya aktarılan borçlarınız ile ilgili aflar da bu yasa ile çıktı. Hatta KYK kredileri ile ilgili af da bu torba yasada yerini aldı.



O zaman ilk başta Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan ve İcraya aktarılan borçlarınız ile ilgili konuşalım;

Öncelikle şunu söylemeliyim ki, eğer bir şirketseniz yani tüzel kişi iseniz Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan aftan yararlanmanız mümkün değil. Bu aftan yararlanabilmek için normal bir vatandaş yani gerçek kişi olmanız şart. Abonelik Sözleşmesinden kasıt ise elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet gibi sözleşmeler.

Şimdi birlikte bir bakalım bu aftan nasıl yararlanacağız;

Eğer sizin 15 Ağustos 2022 tarihi itibarı ile Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan icrada toplamda 2000 TL’yi aşmayacak kadar bir borcunuz varsa, (toplamda diyorum çünkü icra dosyasına ait faizler, vekalet ücreti vs hepsinin toplamı en fazla 2000 lira olmalı) sizin Alacaklınızın yani icra dosyanızın karşı tarafının, bu torba yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 9 Kasım 2022’yi takip eden altıncı ayın sonuna kadar, yani 31 Mayıs 2023 e kadar alacak haklarından feragat ettiklerini belirten bir dilekçe ile icra takiplerinden vazgeçtiklerine dair icra dairesine beyanda bulunmaları gerekiyor.

Şimdi diyeceksiniz ki alacaklı olan şirket bunu neden yapsın? Hemen söyleyelim, Eğer Alacaklı bunu yaparsa torba yasaya göre alacaklının vazgeçtiği tutar Vergi Usul Kanunu kapsamında Değersiz Alacak olarak değerlendirilip ona göre alacaklının gideri olarak işlem görecek. Yani aslında kanun koyucu demiş ki sen benim vatandaşımın bu borcunu silersen ben de seni vergilendirmede rahat ettireceğim. Doğal olarak böyle bir durumda Abonelik şirketlerinin buna olmaz demesi de mümkün değil.

Peki Abonelik Sözleşmesinden kaynaklanan 2000 TL üstünde bir borcunuz var o zaman ne olacak? Bu durumda da Torba Yasa da şöyle bir sınırlama getirilmiş;

Eğer 2000 TL’lik tutarın üzerinde takip başlatılmış 15 Ağustos 2022 itibarıyla dosyaya yaptığınız ödemeler sonucu takip tutarınız yani kalan borcunuz 2000 TL ve altına düşmüş ise yine aynı şekilde bu aftan yararlanabileceksiniz.

Görüldüğü üzere önemli olan 2000 TL’lik bir miktarı aşmamak ve alacaklınızın alacağından vazgeçtiğine dair icra dosyasına feragat dilekçesi vermesi. Burada sizlerin yapacağı şey dosyanızın karşı tarafı olan alacaklı ile iletişime geçip af kapsamında yararlanmak istediğinizi beyan etmek. Muhtemelen zaten Abonelik Şirketleri bu af kapsamında işlem yapmak için gerekli talimatları ilgili şirket departmanlarına vermiştir ve sizi arayacaklardır. Ama benden sevgili okurlarıma bir tavsiye baktınız ki bu ayın sonuna kadar aranmadınız, siz onları arayın derim.

KYK Kredisi alan üniversite öğrencilerine gelen af ise şu ödemeniz gereken faizler artık yok. Kısa ve öz. :)

Çünkü “Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadardır.” diyerek KYK Kredi faizlerini silmişler çok şükür. Yani sadece aldığınız krediyi ödemeniz gerekiyor. Faizler otomatik olarak silindiği için de her hangi bir işlem yapmanıza da gerek yok diyelim ve içinizi rahatlatmış olalım.

Özetle eskiden her ne kadar borç yiğidin kamçısı olsa da artık borç yiğidin kamçısı falan olmaktan çıktı diyebiliriz. Sağolsunlar, kanun koyucular da bunu görmüş olacak ki borçlarımızdan kurtulmak için Torba Yasa’da bize güzel güzel aflar çıkarmışlar. Size tavsiyem bilinçli bir vatandaş olup bahsettiğim konularla ilgili Resmi Gazete’ye bir göz gezdirmeniz. Zira Kırk Yılda Bir gibi gelen aflara mahzar olmak gerektiğini düşünüyorum, Avukatlandınız, Esen Kalın :)