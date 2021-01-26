Topuklu ayakkabı ‘doğurganlık’ mesajı mı veriyor?

İSTANBUL (DHA) – Macaristan’da topuklu ayakkabı giyen kadınların ‘doğurganlık’ mesajı verdiğine dair bir araştırma yapıldı. Sırtın kıvrılmasına etki eden topuklu ayakkabının, kadınların doğum yapma şansını arttırdığını savunan araştırmayla ilgili değerlendirmede bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Bulanık, “Tıbbi olarak, kadın sağlığı açısından ‘topuklu ayakkabı daha sağlıklıdır’ ya da ‘doğurganlığı arttırır’ gibi bir yaklaşımımız söz konusu değil” dedi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak Yalçın ise topuklu ayakkabıyı günlük kullanımda da önermediklerini belirterek, “Bilimsel olarak insanların doğurganlığının artıp artmadığı yönünde bir sonuç yok. Tamamen çalışmaya katılan insanların, denekleri izlediğinde topuklu ayakkabı giyenler daha çekici ve bu anlamda daha doğurgan gelmişler” diye konuştu.

Macaristan’da topuklu ayakkabı giyen kadınların ‘doğurganlık’ mesajı verdiğine dair bir araştırma yapıldı. Araştırmada topuklunun sırtın kıvrılmasına etkisinden kaynaklandığı ve buna bağlı olarak topuklu ayakkabı giyen kadınların doğum yapma şansının daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. Ancak bunun bilimsel bir araştırma olmadığını ve tıbbi olarak böyle bir yaklaşımda bulunulamayacağını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Bulanık, “Yapılan çalışma, topuklu ayakkabı giyenlerle giymeyenler arasındaki kör bir çalışma. Yani topuklularla topuksuzları ayırt etmeksizin, topuklu ayakkabı giyenlerin erkekler tarafından daha fazla ilgi çektiğine ve bunun da doğurganlığı arttırdığına dair bir çalışma. Bunun jinekolojik olarak herhangi bir tıbbi geçerliliği yok. Evrimsel süreçte bakınca, yapılan genel hipotez bu anlamda, kadınların daha sağlıklı görünenlerin karşı cins tarafından daha çabuk bulunduğuna dair bir yorum. Fakat bizim, tıbbi olarak, kadın sağlığı açısından ‘topuklu ayakkabı daha sağlıklıdır’ ya da ‘doğurganlığı arttırır’ gibi bir yaklaşımımız söz konusu değil” dedi.

GEBE VE GEBELİĞİN DEVAMI AÇISINDAN ZARARLI

Gebelik döneminde topuklu ayakkabı giymekten kaçınılması gerektiğini söyleyen Bulanık, “Gebelik, fizyolojik olarak vücutta birtakım değişikliklerin olduğu bir süreç. Gebe hanımlar bilirler, biz mümkün olduğunda rahat ayakkabı giymelerini tavsiye ederiz. Çünkü mevcut durumda ödemleri olacaktır. Gebeliğe bağlı olarak, vücut düşmeye daha yatkın olur. O yüzden gebelikte, eğer çok ekstrem bir durum ya da bir engel yoksa, hem gebenin sağlığı hem de gebeliğin devamı açısından daha düz tabanlı ve ortopedik ayakkabılar giyilmesini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

“DOĞURGANLIĞIN ARTIP ARTMADIĞI YÖNÜNDE BİLİMSEL BİR SONUÇ YOK”

Yapılan araştırmanın insanların çekicilikten etkilenmesi üzerine kurgulandığına dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak Yalçın, “Bilimsel olarak insanların doğurganlığının artıp artmadığı yönünde bir sonuç yok. Tamamen çalışmaya katılan insanların, denekleri izlediğinde topuklu ayakkabı giyenler daha çekici ve bu anlamda daha doğurgan gelmişler. Aynı çalışmada, vücut kitle endeksinin yüksek olduğu hastalarda da çekiciliğin azaldığı şeklinde bir yorum yapılmış. Aslında çalışmanın sonucu bu. Araştırma çerçevesinde, doğurganlıkta bel kıvrımının etkili olduğu da saptanmış. Ama literatüre baktığımızda yapılan çalışmalarda, topuklu ayakkabı giymenin bel ve sırt kemiğini bu anlamda etkilediğine dair bir veri yok. Daha çok pelvisin eğimi ve boyun bölgesiyle ilgili birtakım farklılıkların mevcut olduğunu görüyoruz. Bu çalışma ise bu noktalara değinmiyor” ifadelerini kullandı.

BEL VE SIRT BÖLGESİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Topuklu ayakkabının günlük kullanımda birçok olumsuz etkiyi beraberinde getirdiğinin altını çizen Yalçın, “Açıkçası biz topuklu ayakkabıyı önermiyoruz. Şık olduğu için kadınlar tarafından çok tercih edilen bir ayakkabı modeli. Ancak vücut sağlığımız için maalesef uygun değil. Özellikle topuklu ayakkabı giyildiğinde yük, ayağın ön kısmına daha çok biniyor. Sonuçta oradaki yükün, ayağın düz basmamasından kaynaklanan kalça bölgesine, bel ve sırt bölgesine doğru olumsuz etkileri oluyor. Mutlaka giyilecekse sadece kısa süreli zamanlarda giyilmesini öneriyoruz. Ayağın ön kısmında halluks valgus (ayak şekli bozukluğu hastalığı), erken aşınma dediğimiz hastalıklara sebep olabiliyor. Genel olarak vücut sağlığımız için de çok sağlıklı bir ayakkabı modeli değil. Sağlıklı ayakkabı modeli, ayağın ön kısmını sıkmayan, kaliteli malzemeden yapılmış ve topuğun ayağın ön kısmına göre 1-2 cm yüksek olduğu ayakkabı modelleridir” diyerek sağlıklı ayakkabı modelinin tercih edilmesi konusunda uyarıda bulundu.