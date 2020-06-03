Ayak tabanı ve topuk bölgesinde yer alan ağrıların içinde en sık rastlanan topuk dikeni, hastanın günlük yaşamını ciddi şekilde etkiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Turhan Özler, topuk dikeninin başlı başına bir sorun olabilmekle beraber altta yatan farklı sağlık sorunlarını gösterebildiğini de söyledi. Günlük yaşam içinde yapılan bazı hataların ağrıların şiddetinin artmasına neden olabileceğine işaret etti.

Ayaklarımız, yürüme fonksiyonda en önemli rolü oynayan, kemikler, eklemler, bağlar ve yumuşak dokulardan oluşan çok kompleks yapılardır. Dolayısıyla birçok farklı neden bu yapının bozulmasına etki ederek sorunların oluşmasına neden olabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Turhan Özler, bedenimizin tüm ağırlığını taşıyan ayaklarımızın fazla yüklenmeyi bir süre sonra kaldıramayarak dayanılmaz ağrılarla alarm verebildiğini söyledi. Üstelik ağrı ile kendini gösteren bu sorunlar her yaş grubunda hareketsizlikle sonuçlanan ve kişiyi yaşamdan kopartan birer mutsuzluk kaynağı olabiliyor. Yani ayak sağlığı yaşamı derinden etkileyebiliyor.

Ayak ağrılarının en önemli nedeninin aşırı kilo olduğuna işaret eden Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Turhan Özler, bunun nedeniyle ilgili şunları anlattı: “Aşırı kilo ve aşırı yağ birikimi bacaklara baskı yapar. Bu da yürüme bozuklukları ile birlikte ayak ağrılarını beraberinde getirir. Ayrıca bazı insanların ayak yapıları doğuştan sorunlu olduğu için kilolu olmasalar da ayakları ağrılı bir hal alabilir. Bu insanlar kilo aldıklarında haliyle var olan ayak ağrıları daha da artar.”