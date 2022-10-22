Topraktan gelen şifa ve bereket

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Elmadağ’da kısa süre önce yetiştiriciliği yapılmaya başlanılan, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin hasadı yapılmaya başlandı.

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın: “Bir taraftan İlçemizin değişim ve dönüşümüne katkı sağlamaya, diğer taraftan da sosyal projelerimizle toplumumuzun her kesimine kucak açmaya devam ediyor, Sürdürülebilirliğimiz için, doğaya, tarıma, üretime ve çiftçimize önem veriyoruz.” dedi.

Belediye Başkanı Aşkın: “İlçemiz Kuşçuali mahallesinde bulunan, Türkiye’nin en büyük Aynısefa Bitkisi Bahçesinde Aktarcılar Odası ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık ile elde edilen ürünlerimizin sunumu gerçekleştirildi. İlaç kullanılmadan organik olarak yetişen aynısefa bitkisini kırsal alanda aromaterapi bitki yetiştiriciliğine de örnek olmasını amaçlıyoruz. İlçemizin tarımsal potansiyelini daha güçlü hale getirmek adına yaptığımız çalışmalarımız, hizmetlerimiz ve yatırımlarımız artarak devam edecektir.” İfadesinde bulundu.