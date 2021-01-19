Toprak Dede Kuşadası’nda anıldı

KUŞADASI (Aydın), (DHA) TÜRKİYE Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nın (TEMA) ‘Toprak Dede’ olarak tanınan kurucusu Hayrettin Karaca, ölümünün birinci yıl dönümünde Kuşadası’nda anıldı. Güzelçamlı Mahallesi Karadere mevkiindeki ormanlık alanda düzenlenen anma töreninde Karaca için şiirler okunurken, çevre temizliği etkinliği de yapıldı.

Doğanın yok edilmesine karşı verdiği mücadele ile gönüllerde taht kuran ve Türkiye’nin ‘Toprak Dede’ olarak tanıdığı TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca, ölümünün birinci yılında Kuşadası’nda unutulmadı. Karaca için TEMA Aydın İl Temsilciliği tarafından Güzelçamlı Mahallesi Karadere mevkiindeki ormanlık alanda bir tören düzenlendi. Törene Kuşadası Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyeleri Emre Fazlılar, Hasan Çelik, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, CHP üyeleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda çevreci katıldı.

Törenin açılışında konuşan TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, Hayrettin Karaca’nın yaşamını doğaya adamış bir insan olduğunu belirtip, “Türkiye’de erozyonla mücadeleyi temel amaç edinmiş olan Karaca, TEMA’nın kurulmasına öncülük eden ve hayatı boyunca doğa dostu politikalar üreten çok önemli bir insandı. Çevre ve doğa ile ilgili öğreti ve düşünceleri bize çok şey öğretti. TEMA olarak tek amacımız gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya, Türkiye ve çevre bırakabilmek” dedi.

Tören, Hayrettin Karaca anısına okunan şiirlerin ardından yeni üyelere TEMA kartlarının verilmesiyle sona erdi. Daha sonra çevreciler, ormanlık alandaki çöpleri toplayarak Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

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