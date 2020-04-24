Toprak vatandır altında nice yiğitlerin kefensiz yattığı…

Toprak yurttur ,obadır ; ocakların tüttüğü ,hayatların başlayıp bittiği…

Toprak berekettir;bir ekene binlercesinin verildiği…



Toprak yaratılıştır,dönüştür rızıktır,nimettir yeri gelir rahmet olur yeri gelir şifa yeri gelir sırdaş ve yeri gelir ebedi istirahatgahtır bizlere…

Yurttur yuvadır can veren yeşertendir ölürsek mezar dikersek fidan ekersek tohumdur toprak…



Yağmur sonrası toprak kokusu dünyadaki en saf en huzurlu kokudur belki de

Turgut Uyar’ında dediği gibi “sevdiklerimizi aldığı için böyle güzel kokar belki de toprak” kim bilir…

Bizler ne zamanki toprakla olan bağımızı koparttık ne zamanki onu hor gördük kirlettik gübreledik acımasızca daha çok daha çok ürün vermesi için örseledik onu işte o günden sonra kaybettik huzurumuzu da, neşemizi de, sırdaşımızı da ve en önemlisi sağlığımızı da şifamızı da…

Oysa binlerce yıldır atalarımız yerli tohumlarımızla sevgiyle vatan toprağını ekip biçerken onu canları pahasına koruyup kollarken sekülerleşen güya modern çağda toprakla bağımızda küçük saksılarda hapsediverdik evlere.



Tarımdan uzaklaştık yerli üretim yerini ithal ürünlere bıraktı tohum yurtdışından olduğu gibi birde bunun üzerine hibriti çıkıverdi

Tarıma bağlı olarak hayvancılıkta ne yazık ki bitti ve bunun daha çok uzantısı hayatımızı olumsuz yönde etkiledi ve etkilemeyi de devam edecek…



Aşık Veysel’in tabiriyle bizim sadık yarimiz olan kara toprağımızla yerli üretimimizle tez zamanda barışmamız ve özümüze dönmemiz gerekmekte.

Biz bizi yapan değerlerimizden uzaklaşarak değil köklerimize toprağımıza tohumumuza sahip çıkarak daha çok çalışarak ve üreterek ileri medeniyetler mesafesine erişebiliriz.



Kim bilir belki de Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tamda bu yüzden çocuklara armağan etmiştir çünkü geleceğimizin teminatı ülkemizin aydınlık geleceği onlar sayesinde olacaktır.Çocuklarımız toprakla tanışacak onu işlemeyi kullanmayı öğrenecek yerli tohumlar üretecek ve kendi kendine yetebilmeyi başaracaklardır.



Milli değerlerimizle toprağımızla gönlü vatan aşkıyla dolu gençlerimiz sayesinde ülkemizin daha güçlü ve daha güzel yarınlara erişmesi temennisiyle…

Toprağı seven, Anadolu’yu sever insanı sever, islamı sever,vatanı sever,bayrağı sever…Sevgiyle kalın