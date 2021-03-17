Toprak altında kalan inşaat işçisi öldü

GAZİANTEP (DHA)- GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde turizm otelcilik lisesi inşaatında kanazilasyon hattı için açılan çukurda çalışmaya yapan işçi Reşat Aday (52), toprak kayması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir lise inşaatında yaşandı. Kanalizasyon hattı için çukurda çalışma yapan inşaat işçisi Reşat Aday’ı göremeyen mesai arkadaşları, kanalizasyon bölümüne gitti. Aday’ın kısa süre önce kazı yaptığı alanın toprak ile kapandığını gören arkadaşları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, toprak kaymasının olduğu yerde çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Aday’ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Reşat Aday’ın cansız bedeni Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberi alır almaz inşaat alanına gelen ve sinir krizi geçiren Reşat Aday’ın yakınlarını polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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