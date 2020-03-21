Deprem, sel, veba, yangın, coronavirüs…



Bu tür toplumsal felaketler karşısında insanlık çoğu zaman aciz kalmıştır. Bu acizliği ise çoğu zaman “kader”le açıklayarak kendisini sorumluluktan kurtarmanın kolaycılığını tercih etmiştir.



Tarihin hemen her döneminde yaşanılan bir deprem felaketinden sonra din adamları bunu Tanrı’nın bir ikazı, bir cezalandırması olarak insanlara duyurarak halkın daha dindar olmalarını istemişlerdir. “Siz bu kadar azmasaydınız Allah bu felaketi vermezdi”. Mantık bu.



Din adamlarının bu yaklaşımını anlamak mümkün. Hatta bir açıdan kabul edilebilir de. Bunlar felaketten insanlık adına, din adına yararlanmak için atılan adımlar.



Bir de toplumsal felaketten kendileri için yararlanmak isteyenler var. 1999 Kocaeli Depremi’nde binlerce insan felaketzedelere yardım için bölgeye koşarken yüzlerce hırsız, mezar soyucu ceplerini doldurmak peşinde idi. Bunları kendi gözlerimizle gördük, yaşadık.



Tek amaç sadece cep doldurmak için değil. Bir grup yaratık da fitne çıkarmak, kaos yaratmak peşinde. Çin’de koronavirüs çıktığı zaman bunlar “bizim ülkemize niçin gelmedi, niçin gecikti?” diye neredeyse üzüntülerinden hasta olacaklardı.

Bunlar fitnenin lokomotifleri, her gün yalan haber üretiyorlar: “Ankara’da koronavirüsten 80 kişi ölmüş! İktidar bunu gizliyormuş!”. Hey Allah’ım, bu ne akıl! Bu ne vicdan! Telefonlarda “hemen herkese duyurun” dipnotuyla yalan haberler servis ediliyor. Nasıl olsa WhatShap ücretsiz. Yay babam, yay.



Bu yalan haberleri yayanlar, belki de kendi partilerine hizmet ettiklerini sanıyorlar. Bir salgın felaketinden bile siyasi yarar sağlamak istiyorlar. Peki bunların ardından koyun gibi gidenlere ne demeli? Devletinize güveninizi bu kadar mı yitirdiniz? Sağlık Bakanı’nın gece-gündüz çalıştığını hiç görmüyor musunuz? Allah’ın verdiği o kıymetli varlığı, o güzel aklınızı niçin kullanmıyorsunuz?



Bir eski arkadaşım Facebook’ta bir paylaşım yapmış. Paylaşımın aslı 2017 yılı Ekim ayında muhalif bir siyasi kişi tarafından yapılmış. “İstanbul müftüsü İstanbul’a 10.000 yeni camiye ihtiyacı var demiş”. Yakından tanıdığım diğer üç arkadaş da buna yorum yazmış. Ne paylaşımın tarihine bakan var, ne paylaşımı yapan kişinin profiline bakan var. Ne de “bu haber doğru mu” diye araştıran. Vurun abalıya!..



Tanıdığım başka birisi, Facebook’ta şehitlerimizle ilgili bir paylaşım yapmış. “SON DAKİKA” FLAŞ… FLAŞŞ… FLAŞ… Bir Binbaşı, bir Üsteğmen şehit oldu”. Eyvah, yeni şehitlerimiz var dedim. Ama TV haberlerinde hiç böyle bir şey yok. Haberin ilk kaynağını açıp baktım. Haber 20 gün öncesine ait. Ama bu arkadaşımız her ne hikmetse bunu sanki o gün, birkaç saat önce olmuş yeni bir haber olarak duyuruyor. Toplumu germenin, tedirgin etmenin iyi niyetli bir yanı var mıdır, bilmiyorum.



Ankara’da salgın artınca, marketlerde makarna raflarını boşaltanlar, 30 koli (900 tane) yumurta alanlar bu milletin utanç vesilesi oldunuz. Herkes evinde acından ölürken siz stoklarınız sayesinde hayatta kalacak, mutlu, mesut yaşayacaksınız, öyle mi? Yazıklar olsun size. Sizin gibi sadece kendi çıkarını düşünen fırsatçılara.



Ama bu fırsatçılar, belki de o yalan haber üretip, bu yalan haberi yaymayı kendilerine görev edinenlerden çok daha masum kimselerdir.

Ben bu yalan haberleri üretip yayanların sadece bir partinin militanı olarak bunu yaptıklarına inanmıyorum. Düşmanlarımızın bu ülkede kiraladığı El-muhaberat, CİA, MOSSAD gibi istihbarat örgütlerinin aramızda faaliyet gösteren elemanları sizce kenarda öylece oturuyorlar mı?



Koronavirüs, bütün insanlığın bir sınavı. Milletçe bize düşen el birliği ile bu mikrobu ve bundan daha tehlikeli fitne mikroplarını etkisiz hale getirebilmektir. Bunu yapabiliriz. Çünkü başka hiçbir şansımız yok.