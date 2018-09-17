Toplumsal çürüme ve beka!(2)

“Dükkânlaşan Türkiye”

Makalemin bu bölümüne patenti bana ait olan “Dükkânlaşan Türkiye” tanımını alt başlık yaptım.

Birinci bölümde toplumsal çürümeyi irdelemeye çalışmıştım. Bu bölümde aynı konuyu karikatürize ederek biraz daha irdelemeye devam edeceğim…

Mevlâna: “Akıl, bir başka akılla bir oldu mu ışık çoğaldı, yol belirdi demektir. Fakat nefis, bir başka nefisle sevindi mi karanlık artar, yol belirsiz olur.”

Dükkânlaşma!

Yetkililerin nefislerinin dükkânlaşması…

Kutsalların dükkân malı haline dönüştürülmesi…

Açalım;

Kamu hastanesindeki doktor; odasının kapısını dükkânının kapısı gibi, hastayı da müşterisi gibi görüyor! Gözü daima hastanın (müşterinin) cebinde…

İmam efendi caminin kapısını; dükkânının kapısını açar gibi açıyor! Cemaati müşteri olarak kabul ediyor ve ihtiyaçlarını onlardan birilerine karşılatıyor…

Hâkim; adliyedeki odasını,

Müdür; makam odasını,

Başkan; belediyeyi, vakfı, derneği, kooperatifi,

Komiser; karakolu,

Yazar; gazetesini,

Siyasetçi; partisini,

Rektör; üniversiteyi,

Dekan; Fakülteyi,

Öğretmen; okulu

Muhtar; muhtarlığı,

Hakem; maçı…

Velhasıl;

Kamusal işleyişin içinde olan yetkililer (şüphesiz ki istisnaları vardır) dükkân sahibi gibiler…

İş öyle bir hale gelmiş ki; üsten alta kadar her mevkide dükkân içinde dükkân zinciri oluşmuş…

Nefisleri dükkânlaşmış insanların sayısı; kamu bürokrasinde hızla artıyor. STK ve meslek örgütlerinde de durum farklı değil…

Nefisin nefisle sevindiği bir karanlık dönem…

Yolunu kayıp etmiş bir ülke…

Dükkanlaşmış nefislerin; parti rozetleri, ideolojik iddiaları, etnisiteleri, dinleri, mezhepleri, ağızlarından çıkan nutukları, meslek etikleri, tamamıyla promosyon amaçlıdır!

Dükkânlaşmış nefislerin kendi aralarında yazılı olmayan bir anayasaları var, o da “nefis nefisle ikizdir”

Şüphesiz ki toplumsal çürüme yıllara sarih oluşan bir hal değildir! Onlarca yılın ürünüdür…

Ancak son 15-20 yılda tabiri caizse yaranın üzerinde ki kabuk delindi ve cerahat dökülüyor!

Ar damarının çatlaması dedikleri hal icra ediliyor…

Kötüyü emsal alan bir anlayış, kurtuluşun reçetesi olarak kabul görmüş vaziyette…

Dükkânlaşmaya direnenlerin ıstırabı ise çekilmez halde…

Vah ki vah…