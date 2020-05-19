Tarihte pek çok olay vardır ki, insan bilincinde sıçrama olarak yerini alır. İnsanlar farkındalık duyduğu birçok olayı zamandan değil, mekândan elde ederler.

Mekân kendinden önce olan ve kendinden sonra olacakları bize sunar. Zamanın göstergesini bize mekân sağlar.

Tarihte gerçekleşmiş olan yazının icadı, İsa’nın doğumu, kavimler göçü, Mekke’nin fethi, İstanbul’un fethi, Amerika’nın keşfi, Reform ve Rönesans, Fransız ihtilali, Ekim devrimi, Doğu Blok’unun çöküşü vb. türünden büyük sosyal olaylar, dünya tarihinde gelişme, kırılma, sıçrama nitelemeleriyle anılır ve insanın tarihsel bilincinde yerlerini almışlardır. Şu hâlde zamanın insanın reel yaşamı için etkin bir gösterge olması, onun Tarihe dönüşmesiyle mümkün olur.



İnsan zihni, kendini olaylar arasında bir neden sonuç ilişkisi kurmak zorunda hisseder. Büyük tarihsel dönüşümler ve karşılaşılan zorluklar, insan bilincinde bir sıçrama yaratır.



Tüm devrimci ideolojiler, şimdiki zamana karşıdırlar ve bu nedenle de, zamanı elinde tutan ve onu yavaşlatarak egemenliğini güçlendirmek isteyen kurulu düzene farklı bir zaman ve mekân tahayyülüne sığınarak itiraz geliştirirler.

Böyle yaparak kurulu düzenin zaman ve mekân ritmini bozmak isterler. Onlar için zaman hızlı biçimde akan ve beraberinde değişimi getiren önlenemez bir güçtür.



Tarihsel, zaman ve mekân bağlamında baktığımızda Osmanlı Devletin son zamanları zorluklar içerisinde geçmektedir. Birinci Dünya savaşının başlaması, Almanya’nın Rusya’ya savaş ilan etmesi, Fransa’nın, Rusya’nın müttefiki olarak Almanya karşı savaş açması olarak ortaya çıkmıştı. Osmanlı İmparatorluğu açısından ise bu dünya savaşının resmen ilanı anlamına geliyordu. Almanya ile yapılan gizi anlaşma gereği, Osmanlı ile Rusya arasında Karadeniz’de çatışmalar oluyordu. Dört yıl süren savaş sonunda Almanya’nın savaşta yenilmesi ve Osmanlı’da ise savaş durumuna son veren Mondros Mütarekesi imzalanırken, aynı zaman da bu Osmanlı topraklarının da paylaşılması ve işgaliydi.

Bu ağır koşullar altında, İstanbul hükümeti görünüşte Mustafa Kemal’i doğudaki askeri kuvvetleri terhis edilmesi için görevlendirdi. Mustafa Kemal, kurtuluş savaşına giden süreçte ilk Anadolu’ya adım attı. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 yılında Samsuna varır varmaz, Sivas’ta milleti bekleyen tehlikeleri anlatan, bir kongrenin düzenlenmesi çağrısında bulundu.

İkinci adımı ise Amasya genelgesinin yayınlanmasıdır. Amasya tamimi olarak tarihe geçecek belge 8 maddeden oluşmaktadır. Üçüncü maddesinde kurtuluş savaşının stratejisi belirlenmiştir. “Ulusun bağımsızlığını yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.”

Milli mücadeleye karşı olan cemiyetler kurulmakta, bu cemiyetler yabancı ve güçlü bir devletin desteğine dayanma, saltanat ve hilafete bağlı kalmak istiyorlardı. Bunların hemen hemen hepsine açık veya gizili olarak İngilizler destek veriyorlardı.

Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanacağını belirten Amasya manifesto aynı zaman da halk egemenliğine dayanarak, Büyük Millet Meclisinin de oluşturulacağının altı çizilmiştir. Erzurum Kongresi kayıtsız, koşulsuz bağımsızlık ve egemenlik ana düşüncesine dayanmaktadır. Manda ve himaye kabul edilmemesi de kurtuluş savaşı verme kararlılığını ortaya koymaktadır. Kuvayı Milliye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hâkim kılma esas olarak alınmıştır. Kuvayı Milliye(Milli Kuvvetler) ilk kez Erzurum Kongresine ilan edilmiştir.

Birinci Dünya savaşı sonrasında imzalanan Sevr anlaşması ile Osmanlı Devleti egemenliğini ciddi bir biçimde kaybetmeye başlamıştı. Kurtuluş savaşı kazanılınca işgalci(İtilaf) devletleri ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar. Büyük taarruz, son kalan işgal bölgelerinin de kurtarılmasıyla sonuçlandı.

Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devletinin ‘in hükümet şekli Cumhuriyettir. Bu kararlar çerçevesinde 29 Ekim 1923 de yasa kabul edilerek, Cumhuriyet ilan edildi. Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı İmparatorluğu sona ermiş oldu. Padişahın sınırsız yetkisi, milli iradeye teslim edilerek yeni bir yönetim şekline geçilmiş oldu.



Hemen 19 Mayıs 1919 yılı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ilan edilmedi.

İlk defa 24 Mayıs 1935 tarihinde Beşiktaş’ın girişimleriyle Atatürk Spor Günü adı altında Fenerbahçe ve Galatasaray sporcularının da katılımıyla kutlandı. Bu etkinliğin amacı, Türk gençliğinin Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk’e olan minnet ve sevgisini gösterebilmesiydi.



Bu etkinlikten birkaç yıl sonra Beşiktaş kurucu üyelerinden Ahmet Fetgeri Aşeni, Ankara’da düzenlenen spor kongresinde bu bayramın bütün gençliğe mal edilmesi gerektiğini ve ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ adı altında her yıl kutlanmasını önerdi. Bu öneri kongrede oylanarak kabul edildi. Tasarı, Atatürk tarafından da onaylanarak 1938 yılı Haziran ayından itibaren her yıl kutlanmaya başlandı. Atatürk bu büyük bayramı onaylarken ve gençliğe armağan ederken, gençliğin hiçbir çıkar ilişkisine bağlı kalmadan Cumhuriyeti koruyup kollayacak tek güç olduğunun da farkındaydı.



Millet zor zamanlarda kaldığında çare arayışı, yeni yol bulmasına veya yol açmasına neden olmaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin var oluş mücadelesi, Emperyalizme karşı verilen bağımsızlık savaşı, işgal ve talana, milli iradeye, özgür ve bağımsız yaşamaya neden olmuştur. Emperyalizmin bütün oyunlarını bozarak, Ulusça karşı konulan, fedakârlık ve özveri taşıyan, kendi kaderinde değişime yol açan zor durum, toplumsal bilinç sıçraması oluşturarak tarihteki yerini almıştır.