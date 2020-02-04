Bir ülkede yaşayan kişilerin, sınıfların, tabakların ülkece yaratılan Milli gelirden aldığı pay o kadar ödemlidir ki, o ülkede adalet, denge ve eşitliğin, toplumsal huzura ve istikrara katkısını artırır.



Toplumda çalışma barışının sağlanması, yatırım yapanların kar beklentilerinin karşılanması ve halkın bütün kesimlerinin birlikte yaşamın yapıştırıcı unsurunu oluşturur.

Gelir dağılımı eşitliği, demokratik değerlerin ve taraflar arasında hukuksal güvenlik ilkesinin, öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik ile toplumsal sözleşmenin adaletli oluşturulmasına da bağlıdır.



Aralık ayında, Asgari ücret belirlendi, açlık sınırının biraz üzerinde, yoksulluk sınırının ise yaklaşık yarısının da altında.

Gelir dağılımındaki adaletsizlik ise hangi veriye baksanız, daha da derinleşerek artmakta. Kişisel gelir dağılımı Gini katsayısıyla ölçülmektedir. Gini katsayısı sıfır ile bir arasında değişen bir katsayıdır ve sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımı eşitliğinin, bire yaklaştıkça gelir dağılımı eşitsizliğinin arttığını gösterir.

Kişisel gelir dağılımı bir ekonomide yaratılan değerin, o ekonomide kişiler arasında ne şekilde dağıtıldığını göstermektedir.



Gelir dağıtımını göstermesi açısından, kişiler arasında ne kadar dengeli dağıtıldığını da göstermektedir.



2017 de Gini katsayısı 0,405 iken, 2018 yılında bu değer 0,408 olmuştur. Gini katsayısı sıfırdan uzaklaşmaktadır. Gelir dağılımının eşitsiz arttığını da göstermektedir.

Gelir dağılımında eşitsizlik bununla da sınırlı değil. Ülkemizdeki nüfusu 5 eşit parçaya ayırıp ve her dilimi yüzde 20 diye gruplayalım. Bunlar dilimler arasındaki gelir dağılımına baktığımızda sonuç nasıl gözükmektedir.

Ona da bakalım nüfusun ilk yüzde 20’ lik gelir diliminde yer alanlar ile son yüzde 20’ lik dilimde yer alanlar arasındaki fark, 2018 yılında 7,8 kat fark olmuştur. Bunu biraz açarsak en yoksul yüzde 20 ‘lik nüfus ile en zengin nüfus arasındaki gelir dağılımı farkı, yoksul bir alırken, zengin 7,8 almıştır.



Üretim faktörlerini oluşturan, fonksiyonel olarak gelir dağılımında ücret, kar, faiz, rant gelirleri arasında nasıl bir ilişki var. Bu gelirler yaratılan ekonomik değerlerden nasıl bir pay almaktadır.

2017 yılında Ücretler yüzde 48.9, Kâr yüzde 19.6, Rant yüzde 3.4, Faiz yüzde 3.2 almakta idi. 2018 yılı sonu itibariyle Ücret yüzde 48.5, Kâr yüzde 18.8, Rant yüzde 3.4, Faiz yüzde 3.6 pay almaktadır.



Bu verilere göre gelirden en yüksek payın ücretlilerin aldığı gözükmektedir. Ücretle çalışan sayısının çokluğunun bu sonucu ortaya çıkardığına dikkat etmek gerekir. Ücretlilerin elde ettiği gelir yaşamlarını bile sürdürebilecek bir düzeyde olması da bunu göstermektedir. Açlık sınırının 2.178 TL, yoksulluk sınırının ise 7.532 TL olması gelirden alınan payın nitelikten çok nicelik farkı olduğu söylenebilir.



Gelir dağılımındaki eşitsizlik, nüfusun en altındaki yüzde yirmi ile en üstünde yer alan yüzde yirmi arasındaki farkın artarak devam ettiğini de göstermektedir.

Ülkemizdeki, zenginlerin servetlerinin ve sayılarının 2018 yılına göre, 2019 yılında artarak devam ettiği gözükmektedir.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı 2019 sonunda 225 bin 440’a yükseldi.



2018 sonuna göre milyoner sayısı 45 bin 314 kişi artarken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı ise 1 trilyon 391 milyar 597 milyon TL’ye çıktı. 2019 sonunda milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, 6 milyon 173 bin TL seviyesine yükseldi.



Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı 2019’da bir önceki yılın sonuna kıyasla 40 bin 220 kişi artarak 202 bin 20’ye yükseldi. Aynı dönemde milyonerlerin toplam mevduatları 271,1 milyar TL’lik yükselişle 1 trilyon 295 milyar TL’ye çıktı.

Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 411 bin TL olarak hesaplandı.



Gayri safi yurt içi hasılanın dağılımındaki, nüfusun en düşük yüzde yirmisi ile en yüksek yüzde yirmisi arasındaki gelir farkı 7,8 kat fazlalık, 2019 yılı sonuçlarında daha da artarak devam edecek gözükmektedir. Zengin daha fazla zenginleşirken, yoksul daha fazla yoksullaşacaktır. Toplumun birlikte yaşamasının huzur ve istikrarın sağlanmasının adaletli bir gelir dağılımından geçtiği unutulmamalıdır.

Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder. (V.Cuosin)