Her yıl belirli aylarlarda, kendini geliştirmiş virüslerin oluşturduğu ölümcül salgınlar, dünyanın bir yerinde ortaya çıkmaktadır. Bu tür saldırılara karşı tedbir alıncaya kadar, birçok istenmeyen acı kayıplardan kurtulamıyor insanoğlu ne yazık ki…

Ülkemizde, bu tür virüslü saldırılara maalesef ucu açık riskli koşullarda kalıyoruz. Bir yandan Suriye’den aşısız gelenlerin getirdiği hastalıklar, kaçak yollarla ülkemizde yaşayan birçok ülkenin göçmenlerin getirdiği virüslü hastalıklar sağlığımızı tehdit altına sokuyor.

Özellikle kış aylarında yayılan bu tür salgınlar tehlike saçmaktadır. İlgililerin ne tür tedbirler aldığını açıkça söylemeleri gerekmektedir.

Eczanelerde bu tür salgınlara karşı, yeterince ilaç bulunuyor mu?

Virüslerin yol açacağı tehlikeleri ne tür tedbirlerle önleme ve durdurma yoluna gidilecek?

Yuvarlak cümlelerle geçiştirmek; çözüm değil, ölüm getirir.

Ciddiye alınması gerekenler, gayri ciddiye alınırsa faturası çok ağır olur. Her insan hayatı değerlidir ve bizler ölüm üzerine değil, yaşam üzerine hayaller kurmalı ve yaşamalıyız.

Son yıllarda kontrolsüz yurtdışından gelenlerin bulaştırdığı tüberküloz ve uyuz gibi hastalıklar, yeniden bazı yerlerde görülmeye başlanmıştır.

Kış aylarında virüslü hastalıklar daha çok görülmektedir. Gripte virüslerden kaynaklanan bir hastalıktır. Normal şartlarda bağışıklık sistemimiz; dinlenerek, beslenerek ve yeterince su tüketerek bu virüslerden ilaç kullanmadan da iyileşebiliriz. Ancak bunların dışında, tehlikeli virüslü hastalıklarda vardır. Bunlardan biri de “ İnfluenza Virüsü” halk arasındaki ismiyle “Domuz Gribi”dir. Yalnız grip dense de grip değil, laboratuarda geliştirilmiş her yıl binlerce insanı öldürmeyi hedefleyen, bilinçli bir virüstür. Hastalara bir metreden fazla yaklaşıldığında çevresindekileri zincirleme hasta ediyor. Ne yazık ki bunun tedavisi için piyasaya sürülen ilaç eczanelerde zor bulunuyor. Sorduğumuzda artık üretilmediğini söylüyorlar. Finike eczanelerinde bulamadık. Ankara’daki eczaneci tanıdıklara sordurduk. “Bulamazsınız.” Yanıtını verdiler. Bir tanıdığımız Antalya’daki eczacı tanıdığı yardımıyla bulup, temin etti ve gönderdi. Bu zor bulunan ilacın adı Enfluvir’dir. Bu virüse karşı en etkili ilaçmış. Şimdi virüs yüzünden hastalanıp, ilaç tedavisi olamayan, beyin damarları felce uğrayıp komaya giren hastalar olursa, sorumlusu kim olacak?

Acil ve bulunması gereken birçok ilacın yokluğu, toplum sağlığını da zincirleme yok eder.

DİKKAT! SAĞLIĞIMIZ TEHLİKEDE OLABİLİR…

Bugün dünyadaki insanlar, yeni bir virüs salgınıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu salgını tedavi edecek bir tek ilaç dahi yok. Şu an ülkemizde, ilaçla tedavi edilen önemli hastalıklardan bazı ilaçların eczanelerde bulunmasında bile sıkıntı yaşayıp tehlike içinde kalabiliyorsak, Coronavirüs ile karşılaşırsak ne yapacağız? Bu virüsten kaynaklanan hastalığın tedavisinin bulunup, ilacın piyasaya sürülünceye kadar ne yapacağız? Yetkiler, bu konuda ne tür tedbirler aldı? Yeterli ve inandırıcı bilgisi olan var mı?

Sağlığımız, birilerinin gayri ciddiye alamayacağı kadar önemlidir. Herkes üzerine düşen sorumluluğun hakkını vermek zorundadır. Yoksa olacak olan her kötü sonucun bedelinde payı olur…