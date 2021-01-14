Toplu taşımada HES kodu için son gün kuyruğu

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL’da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkart’lara koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren HES kodu zorunluluğu getirildi.

Avcılar’daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa önündeki İstanbulkart Başvuru Merkezi’nde  sabah erken saatlerde başlayan HES kodu ile toplu taşıma kartlarını eşleştirme  çalışmalarında gün boyu kuyruk eksik olmadı. Kuyruk uzunluğu zaman zaman 700 metreye kadar ulaştı. Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda kişi sıraya girerken,  ‘Sosyal mesafe’ kuralı da hiçe sayıldı.

(FOTOĞRAF)

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