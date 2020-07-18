Ülkemizde kent içi trafikde yaşanan sıkışma ve sıkıntılar gündeme geldiğinde hemen herkes toplu taşımaya önem ve öncelik verilmesi gerektiğini söyler, özel araç kullananları eleştirir, lakin bu aşamada hiç kimse insanların neden toplu taşımayı tercih etmediğini pek de sorgulamaz.

Ben insanların neden toplu taşımayı tercih etmediğini sırası ile sayayım, bunun temel bir kaç sebebi var:

Toplu taşıma ücretleri çok pahalı Toplu taşıma hizmeti çok kalitesiz ve konforsuz Toplu taşıma araçları çok kalabalık Toplu taşıma ile ulaşım yeterince hızlı değil

Bu dört olumsuz etken birleşince insanlar mecbur kalmadıkları müddetçe toplu taşıma kullanmamaya çalışıyorlar, bu koşullar iyileştirilmeden de toplu taşımacılığın birinci tercih olması mümkün olmayacaktır.

Bu dört başlığı, ayrı ayrı biraz sorgulamamız lazım:

Toplu taşıma ücretleri çok pahalı:

Bana göre ilk sorgulamamız gereken toplu taşıma ücretleri ülkemizde neden bu kadar pahalı olduğu konusudur,

Sadece özel kesim tarafından çalıştırılan dolmuş, otobüs ve taksilerden de bahsetmiyorum, ülkemizde belediyeler tarafından çalıştırılan toplu taşıma araçlarının ücretleri de son derecede pahalıdır.

En basiti şöyle düşünün bugün bir dolmuş normalde 14 ila 16 kişi taşıyabilir oysa bir otobüs 50 – 60 kişi taşıyabiliyor, dolmuşların ayakta yolcu alması normalde yasak, lakin otobüsler ayakta yolcu da alabiliyor, çoğu seferde taşıdığı yolcu 100 kişiye kadar çıkabiliyor. Dahası dolmuş adedi fazla olduğu için sıra ile sefere çıkarlar, çoğu dolmuşun sefer sayısı bu yüzden kısıtlıdır, ama otobüsler için böyle bir sıkıntı da yoktur.

Masraf konusuna gelince; Dolmuş ile otobüsün masrafı birbirine çok yakındır, zaten her ikisini de tek bir şoför kullanıyor, belki yakıt, bakım onarım ve amortisman biraz farkeder fakat aynı ücrete otobüs çok daha fazla yolcu taşıyor. Üstelik belediyenin büyüklüğü bir çok masrafın optimum seviyeye çekilmesini de sağlamaktadır.

Bir dolmuş plakası milyonlarca lira ettiğine göre dolmuşlar iyi para kazanıyor demektir, yoksa insanlar niye milyonlarca lira hava parası verip dolmuş plakası satın alsınlar değil mi?

Bu durumda masrafları birbirine çok yakın olduğu halde neden dolmuşun yaklaşık on katı yolcu taşıyabilen otobüsler dolmuş ile aynı ücreti alıyor diye sormak gerekmez mi?

Dolmuşlar bu ücret seviyesinde bile ciddi kar ediyor olmalı ki plakaları milyonlar ediyor, belediye otobüsleri o zaman çok daha fahiş bir kar elde ediyor olmuyor mu?

Beş kişilik bir ailenin iki dolmuşla bir yerden bir yere gitmesi çoğu zaman aynı yere kendi arabaları ile gitmesinden çok daha pahalıya gelmektedir.

Hesap ortada; on kilometrelik bir yere ortalama bir araç 5-6 liralık yakıt harcar, oysa aynı mesafeyi tek dolmuş ile giden bir aile 5 x 3,5 lira = 17,5 lira, çift vesait kullansa 35 lira harcamak zorunda kalır. Kendi arabanla gideceğin maliyetin 7 katı, üstelik de daha konforsuz bir yolculuğu kim neden tercih etsin ki?

Bu hesabı görünce belediyelerin sağladığı otobüs, tramvay ve metro gibi ulaşım hizmetleri bir tür vergilendirme aracı olarak mı kullanılıyor sorusu sizin de aklınıza gelmiyor mu?

Var mı bu sorulara cevap verebilecek bir yerel yönetici?

Toplu taşıma araçları çok kalabalık

Dolmuş yada otobüslere neden ayakta yolcu alındığını, insanlara özel araçlarında emniyet kemeri kullanma mecburiyeti getirildiği halde, dolmuş ve otobüslerde bırakın emniyet kemeri takma zorunluluğu getirilmesini, birde üstüne üstlük ayakta yolcu alınmasının yarattığı tehlikeyi ve kalabalıklığı neden kimse sorgulamıyor?

14 – 15 koltuğu olan minibüslerde 25 – 30, 50 koltuğu olan otobüslerde 150 yolcunun tıklım tıkış, kan ter içinde taşınmasına kim nasıl ve neden izin veriyor?

Yukarıda hesabını yaptım görüyorsunuz şimdi söyleyin, daha kalabalık ve kalitesiz bir taşıma hizmetine kim daha fazla para ödemeye razı olur ki?

Toplu taşıma hizmeti çok kalitesiz ve konforsuz.

Ülkemizde taksi dolmuş ve otobüs işletmeciliği ile verilen hizmetin kalitesi çok düşük, konforu çok azdır. Taksiye binersin şöför bangır bangır müzik açar, sigara içer, klimayı açmaz, çoğu kötü araba kullanır, itiraz etsen tatsızlık çıkar. Bu ülkede bu işleri yapanların çoğu başka iş bulamamış taksi, dolmuş, otobüs mafyasının istihdam ettiği niteliksiz elemanlardır. Belediyelerin işletiği otobüs ve metrolarda hizmet kalitesi biraz daha yüksektir lakin onlarda çoğu zaman çok kalabalıktır. Bu yüzden insanlar ya özel araçlarını kullanmayı yada UBER gibi çok daha kaliteli bir hizmet veren sistemleri tercih etmektedirler.

Toplu taşıma ile ulaşım yeterince hızlı değil

Çoğunlukla kötü planlama yüzünden yolcuları tatmin edecek bir ulaşım hızına erişilememektedir. Özellikle duraklarda oyalanılması, yolcu beklenmesi, ulaşım hızını ciddi manada düşürmektedir.

Aslında bu sıraladığım sorunların tamamını çok hızlı bir şekilde çözmek mümkündür.

Belediyeleri ilk olarak toplu ulaşımın pahalılık sorunu çözmelidir, ikinci olarak hizmet kalitesini arttıracak, araç sayısında artış ve araç niteliğinde iyileşmeler yapacak ulaşım politikaları uygulamaya konulmalıdır.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kiralık taksi projesi ve yeni açıklanan 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere, ücretsiz ulaşım imkanı getirilmesi son derecede kıymetlidir.