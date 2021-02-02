Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar, ihtiyaç sahiplerine veriliyor

Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ ESKİŞEHİR (DHA)- ESKİŞEHİR’de, toplu taşıma araçları ile şehirler arası sefer yapan otobüslerde unutulan çocuk ve pazar arabası, ilaç, defter, kitap, battaniye, sadaka kutusu, giysi, ayakkabı gibi sahipsiz eşyalar, bir yıl bekletildikten sonra ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Zabıta Komiseri İbrahim Ergöl, “Bir yıl süreyle depoda unutulan eşyalar bekletilir. Sonra Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na gönderilir ve orada ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak suretiyle değerlendirilir” dedi.

Eskişehir’de şehir içi ulaşımı sağlayan tramvay, belediye otobüsleri ile şehirler arası sefer yapan otobüslerde unutulan eşyalar, Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde tutanakla depoda saklanıyor. Bir yıl süreyle burada bekletilen eşyalar, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Unutulan gıda malzemeleri ise imha ediliyor. Otogar Şube Müdürlüğü Zabıta Dairesi Başkanlığı Destek Şubesi’nde görevli Zabıta Komiseri İbrahim Ergöl, unutulan eşyaların depoda tutulduğunu ifade ederek, “Kayıp eşya önce Zabıta Amirliği’ne gelir. Burada kayıp defterine kaydını yaparız ve sahibinin gelip, alması için bekletmeye başlarız. Eğer kayıp eşyanın sahibi gelmezse, bir tutanakla Otogar Müdürlüğü’nün deposuna teslim ederiz. Orada da 1 yıl sahibinin gelmesi için bekletilir. Bu süre sonunda sahibi tarafından teslim alınmayan eşyalar, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na gönderilir ve orada ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak suretiyle değerlendirilir” dedi.

UNUTULAN GIDALAR İMHA EDİLİYOR

Gıda ürünlerinin, kanun gereği 24 saat içerisinde imha edildiğini anlatan Ergöl, “Unutulan eşyaların içerisinde çantalar, bavullar, çocuk arabası, pazar arabası, ilaç, defter, kitap, battaniye, sadaka kutusu ile çoğunlukla giysi ile ayakkabı gibi eşyalar var. Unutulan gıda ürünleri kanun gereği 24 saat içerisinde imha edilmesi lazım. Biz de unutulan gıda ürünlerini imha ediyoruz. Eşyalarını kaybeden vatandaşlar, otogar müdüriyetine veya bizim zabıta karakol amirliğimize uğruyorlar. Eğer kayıp eşyaları bulunduysa bir teslimat tutanağı ile kendilerine teslim ediliyor. Sık sık telefonlarını unutanlar da oluyor ama sürekli kullandıkları için fark edip, hemen dönüş yapıyorlar” diye konuştu.

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