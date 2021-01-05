Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi. Duraklarda bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarına binerken sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler İstanbul’un farklı ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Kadıköy Bostancı Köprüsü üstünde koronavirüs denetimi yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs , minibüs ve taksiler tek tek durdurarak denetlendi. Polis ekipleri, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Maltepe’de de denetim yapıldı.

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