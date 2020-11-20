Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Cengiz ÇOBAN-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL (DHA) KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında İstanbul’da toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Sürücü ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler birçok noktada denetim yaptı. Denetim noktasında resmi ve sivil ekipler sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Kadıköy Bostancı’da yapılan denetimlerde ekipler maske ve yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu.

BEYOĞLU’NDA DENETİMLER

Beyoğlu Kasımpaşa Turabibaba Caddesi üzerinde de denetim yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden polis ekipleri, otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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