Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (2)

Cengiz ÇOBAN-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler birçok noktada denetim yaptı. Denetim noktasında resmi ve sivil ekipler sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ataşehir Bostancı Köprüsü üstünde yapılan denetimlerde ekipler maske ve yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Otobüs duraklarında kısmi bir yoğunluk yaşandı. Vatandaşların toplu taşımaya binerken sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

BEŞİKTAŞ’TA TOPLU TAŞIMA DENETİMİ

Denetim noktalarından biri de Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi’ydi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs ve taksiler tek tek durdurarak denetlendi. Polis ekipleri, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

MALTEPE’DE DENETİM

Maltepe’de de denetim yapıldı. Gülsuyu Köprüsü’nde toplu taşıma araçlarını durduran trafik polisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte olup olmadıkları kontrol etti. Araçlarda yolculuk eden vatandaşlara ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları konularında uyarıları da bulunuldu.



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