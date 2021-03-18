Toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat SOLAK – Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Durakta bekleyen vatandaşların otobüse binerken sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Avcılar, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Sarıyer, Bakırköy, Maltepe, Beykoz, Eyüp, Beşiktaş ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

SOSYAL MESAFE VE MASKE UYARISI YAPTI

Denetim noktalarından biri de Kadıköy Bostancı Köprü üzeriydi. Kontrollü normalleşme kapsamında sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı konusunda uyarı yaptı. Denetim notasına yakın bir otobüs durağında vatandaşların toplu taşıma araçlarına binerken sosyal mesafe kuralın ihlal ettiği görüldü.

Fatih’te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Fatih Vatan Caddesi girişinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.

(FOTOĞRAFLI)