Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası sona erdi

Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Yeşilhisar ilçesinde toplu kılınan cenaze namazı ve taziye ziyareti ardından 20 kişinin koronovirüs testinin pozitif çıktığı mahallede,10 günlük karantina sona erdi.

Yeşilhisar’da 856 nüfuslu Kayadibi Mahallesinde yaşayan Zeynep Arı, 1 Şubat’ta kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Toplu cenaze namazı ve taziye ziyareti sonrası mahallede 20 kişi koronavirüse yakalandı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca mahalle, 15 Şubat’ta karantinaya altına alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu mahalledeki 10 günlük karantina uygulaması bugün sonlandırıldı.

Mahalle Muhtarı Mehmet Arı, “Mahallemizde 10 gün süren karantina sona ermiştir. Çok şükür vakalarımız bitti. Şuan için mahallemizde herhangi bir sıkıntı yok. Bu zorlu süreçte bizi yalnız bırakmayan devletimizden Allah razı olsun” dedi.

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