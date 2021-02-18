Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası devam ediyor

Ülke olarak son yıllarda sorunlar yumağı ile baş etmeye çalışıyoruz.İlk başta pandemi ve işsizlik sorunu, yoksulluk sorunu, yüksek enflasyon sorunu, gıda fiyatlarında aşırı artış sorunu, vergi adaletsizliği sorunu, çiftçi ve esnafın iflas sorunu birbirini takip ediyor.Son günlerde Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan rektör sorunu ve öğrencilerin buna karşı barışçıl hak arama eylemi. Tüm bunlara Asgari ücret sorununu, emeklilerin geçinememe sorununu EYT’lilerin sorunlarını, atanamayanların sorunları gibi daha birçok sorunu ekleyebiliriz.Cumhuriyet tarihimiz boyunca bu sorunlar hiç bu kadar üst üste gelmemiş ve bu kadar da yıkıcı olmamıştı.