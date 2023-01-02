Toplam ihracatın yüzde 30,4’ünü KOBİ’ler gerçekleştirdi 

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Türkiye İstatistik Kurumu, küçük ve orta büyüklükteki girişimlere ilişkin 2021 istatistiklerini duyurdu. Raporda, KOBİ’lerin ihracattaki payı dikkat çekti. KOBİ’lerin toplam ihracatın yüzde 30,4’ünü gerçekleştirdiği görülürken, bu ihracatın yaklaşık yarısı Avrupa ülkelerine yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ekonominin, istihdamın ve ticaret ilişkilerinin merkezinde konumlanan KOBİ’lere ilişkin 2021 verilerini paylaştı. Raporda KOBİ’lerin en çok ticaret sektöründe faaliyet gösterdiği görülürken, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihracattaki payı da dikkat çekti. Rapora göre KOBİ’lerin toplam ihracattaki payının yüzde 30,4 olduğu tespit edildi. Öte yandan KOBİ’ler, toplam ihracatın yüzde 47,3’ünü Avrupa ülkelerine yaptı. Avrupa’yı ise sırasıyla Asya, Afrika ve Amerika kıtaları izledi.

Minivan araç sahiplerini ve yurt dışına yük göndermek isteyen şirketleri buluşturan lojistik şirketi Naklico’nun Kurucu Ortağı Alper Par, konuyla ilgili değerlendirmelerini şu ifadelerle paylaştı:

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“KOBİ’lerin ihracattaki payında önceki yıla kıyasla yüzde 6 seviyesinde bir kayıp tespit ediliyor. 2021’in de pandeminin devam eden etkileriyle geçen bir yıl olduğunu düşündüğümüzde, ülkemizdeki KOBİ’lerin bu süreci oldukça dayanıklı atlattığını söyleyebiliriz.”

10 ÜRÜNDEN 9’U İMALAT SANAYİ ÜRÜNÜ

TÜİK raporunda, 2021 ihracatında en büyük payı yüzde 90,8 ile imalat sanayi ürünlerinin aldığı görüldü. Bu ürünler arasında giyim eşyası sektörünün payı yüzde 12,9, makine ve ekipmanların payı yüzde 10, tekstil ürünlerinin payı ise yüzde 9,1 oldu. KOBİ’lerin gerçekleştirdiği ihracattan pay alan ürünlerin daha kolay taşınan, taşıma standartları daha esnek olan ürünler olduğuna dikkat çeken Alper Par, “Minivan karayolu ekspres taşımacılığı, özellikle bin 200 kilograma kadar olan yüklerde çok daha ekonomik, güvenli, hızlı bir taşıma şekli olarak öne çıkıyor. Naklico olarak bu noktada devreye girerek, portföyümüzde bulundurduğumuz yüzlerce minivan araç sahibiyle Slovenya, İtalya, Avusturya, Macaristan, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa kıtasındaki tüm ülkelere ve Birleşik Krallık’a teslimat çözümü sunuyoruz. Gönderiler, seçilen ülkeye bağlı olarak en geç 72 saat içinde varış noktasına teslim ediliyor. Teknolojinin gücünden yararlanarak geliştirdiğimiz müşteri odaklı modelimiz ve akıllı fiyatlandırma politikamız sayesinde hem küçük hem büyük işletmelerin nakliye giderlerini kısmasına yardımcı oluyoruz. Tüm süreçte kesintisiz bilgi akışı sağlayarak operasyon sürecinin tamamını şeffaflıkla takip edilebilir kılıyoruz” dedi.

2022’DE İŞ HACMİ BİR YIL ÖNCESİNE KIYASLA YÜZDE 64 ARTTI

Türkiye’nin geçen yıllarda mikro ihracat konusunda önemli aşamalar kaydettiğini, fakat hâlâ gidilmesi gereken uzun bir yol olduğunu vurgulayan Par, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Naklico minivan ekspres taşımacılığı modeliyle daha çok KOBİ’nin mikro ihracata kolayca başlamasına aracı olarak bu yolu gerçek anlamda kısaltmaya odaklanıyor. Tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, rotaların yeniden çizildiği, lojistik sektörünün teknolojiyle çağ atladığı bir dönemde uzman ve donanımlı ekibimiz sayesinde KOBİ’lerin iş süreçlerini profesyonel bir biçimde yönetmelerine olanak tanıyoruz. 2022’de iş hacmimiz, bir önceki yıla kıyasla yüzde 64 arttı. Parsiyel, frigo, ADR gibi farklı taşımacılık tiplerine uygun modern araçlarımız, hızımız ve ekonomik fiyatlandırma politikamızla ön plana çıkıyoruz. Sigorta ve minimum aktarma hizmetlerimizle hasar risklerini bertaraf ederken, bir yandan da işletmelerin lojistik süreçlerden kaynaklanan karbon ayak izlerini azaltıyoruz. Lojistik sektöründe kadın istihdamı oranları düşünüldüğünde yüzde 58 ile ortalama üstü kapsayıcılığa sahibiz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte farklı ülkelerde şubeleşerek Naklico’yu küresel bir marka haline dönüştürmek için çalışıyoruz.”