Dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinden Tomorrowland, bu sene 19-21 ve 26-28 Temmuz tarihlerinde 15’inci kez kapılarını açacak.

Her yıl 400 binden fazla müzikseveri ağırlayan festivalin Türkiye Resmi Seyahat Sponsoru Tripoki, Tomorrowland biletlerini, Türkiye’ye özel fiyat ve sınırlı kontenjanla satışa sundu.

2005 yılından bu yana Belçika’nın Brüksel ile Antwerp arasında kalan Boom bölgesinde gerçekleştirilen Tomorrowland Müzik Festivali, 15’inci kez kapılarını müzikseverlere açıyor. Her yıl 75 ülkeden 400 binden fazla kişinin ağırlandığı festivale; geçtiğimiz senelerde David Guetta, Moby, Avicii, Alesso ve Loud Luxury gibi ünlü dj’ler katıldı. Bu sene ise Richie Hawtin, Black Coffee ve Amelie Lens gibi birbirinden popüler isimler tekno müzik hayranlarının karşısına çıkacak. İki hafta sonu sürecek festivalin biletleri tüm dünyada 45 dakikada tükendi.

10 FARKLI PAKET SEÇENEĞİ VAR

Bu yıl ilk kez Türkiye’ye özel fiyat ve kontenjanla satışa çıkarılan biletler, Tomorrowland Müzik Festivali’nin Türkiye Resmi Seyahat Sponsoru Tripoki tarafından müzikseverlere sunuldu. Tripoki, yıllardır popülerliğini koruyan Tomorrowland’e ulaşım ve etkinliklerin dahil olduğu 10 farklı paketiyle her bütçeye uygun seçenekler sunuyor.

15’İNCİ YILA ÖZEL TEMA

Elektronik müziğin en önemli sanatçılarının yer aldığı festival, ütopik ortamı, her sene yenilenen konsepti, ışık, ses ve lazer şovlarıyla öne çıkıyor. 15’inci yıla özel belirlenen ‘The Book of Wisdom The Return’ teması, festivalin bugüne kadar en çok beğenilen temaları arasında yer alıyor. Müzik, dans ve gösterilerle gün boyu eğlenen katılımcılar, DreamVille adı verilen masalsı bir şehirde konaklıyor.