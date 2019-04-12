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12 Nisan 2019
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Tombulacık Halime'm
Tombulacık Halime'm
Kültür-Sanat Haberleri

‘Tombulacık Halime’m’, Devrek türküsü olarak tescillendi

Editör Editör

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TRT Türk Halk Müziği Repertuvar Kurulu, 73 yıldır ‘Bolu’ türküsü olarak bilinen, birçok dizi ve filmde kullanılan ‘Kiraz Aldım Dikmeden/Tombulacık Halime’m’ türküsünün yapılan itiraz sonucu Zonguldak’ın Devrek ilçesine ait olduğunu tescilledi.

Devrek Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK), ‘Kiraz Aldım Dikmeden/Tombulacık  Halime’m’ türküsünün Devrek ilçesine ait türkü olduğu yönünde TRT’ye itirazda bulundu. ROSAK Başkanı İbrahim Tığ, türkünün kendi ilçelerine ait olduğunu gösteren belgeleri de TRT’ye sundu. İtirazı yerinde bulan TRT Türk Halk Müziği Repertuvar Kurulu, türkünün Bolu’ya değil, Devrek’e ait olduğuna karar verdi.

ROSAK Başkanı İbrahim Tığ, türkünün sözlerinin 10 Şubat 1922 tarihinde Devrek’in Hüseyinçavuşoğlu köyünde yaşanan bir olay sonucunda ‘Deli Mehmet’ lakaplı Mehmet Emin Dinç tarafından, eşi ölen 2 çocuklu Halime Subaşı’na duyduğu aşkın ardından yazıldığını söyledi. Bu sözlerin 1946 yılında bestelenerek TRT repertuvarında 727 sıra numarasıyla Bolu türküsü olarak kayıtlarda yer aldığını anlatan Tığ, 10 Ekim 2010 tarihinde Halime Subaşı’nın kızı Nezire Terzi ile yaptığı görüşmeyle türkünün kendi yörelerine ait olduğunu belgelediğini kaydetti. İbrahim Tığ, şöyle konuştu:

“Nezire Hanım bana, ‘Ben o türküden nefret ediyorum. Annemin adını kötü anlatıyor bu türkü. Annemin adının böyle bir türküyle anılmasını istemiyorum. Ne zaman radyoda, televizyonda söylense hemen kapattırıyorum. Deli Mehmet, babam ölünce 2 çocuğuyla dul kalan anneme âşık olmuş’ dedi. Biz de diğer belgeleri toparladık ve Kurula başvurduk. Onlar da bizi haklı buldu. Değerlerimiz olan türküleri yaşatamaya çalışıyoruz.”

Başkan İbrahim Tığ, Halime Subaşı’nın torunlarının bugün Devrek’in Hüseyinçavuşoğlu köyünde yaşadığını söyledi.

TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

Kiraz aldım dikmeden

Halime’m dallarını bükmeden

Bir armağan ver bana

Halime’m ben gurbete gitmeden

Tombulacık Halime’m yar başına gel

Ben gidiyorum Bolu’ya düş peşime gel

Ocak başında kaldım

Halime’m ince fikire daldım

Kapılar açılırken (açıldıkça)

Halime’m seni geliyor sandım

Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi

Sen bu işin sonunu düşünmedin mi

Tütün aldım Hendek’ten

Halime’m hekim gelir Devrek’ten

Hekim buna neylesin (ne desin)

Halime’m yangınımız yürekten

Algın mısın Halime’m baygın mısın gel

Hiç haberin gelmiyor dargın mısın gel

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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