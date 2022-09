Tolunay Kafkas: 3’lü savunma ile oynamayı düşünüyoruz

- Reklam -

KAAN ÜLKER / İSTANBUL,(DHA)- Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “Maçta elimizdeki oyuncuların özellikle forvet, forvet arkası ve stoperlerin elimizde kaliteli olmasından dolayı 3’lü savunma ile oynamayı düşünüyoruz. Aslında saha dizilişleri çok önemli değil ama oyun felsefesi anlamında biraz sistemsiz oynamaya devam etmeye çalışıyoruz” dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı, 27 Eylül Salı günü Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda hazırlık maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde devam eden Ümit Millilerde teknik direktör Tolunay Kafkas ile futbolculardan; Berkay Vardar, Erencan Yardımcı ve Bertuğ Özgür Yıldırım, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hazırlıkların gayet iyi geçtiğini dile getiren Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “Özellikle geçen seneden kalan yaşı küçük oyuncular ile oynamak zorunda kalmıştık. Geçen seneden devam eden 7-8 kişi ve yeni oluşacak grup için, eklenen yeni arkadaşlarımız var. Özellikle bu bir hafta içinde oyun felsefemizi pres, geçiş ve önlem alma gibi konular üzerinde yoğunlaşarak antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. Maçta elimizdeki oyuncuların özellikle forvet, forvet arkası ve stoperlerin elimizde kaliteli olmasından dolayı 3’lü savunma ile oynamayı düşünüyoruz. Aslında saha dizilişleri çok önemli değil ama oyun felsefesi anlamında biraz sistemsiz oynamaya devam etmeye çalışıyoruz. Onun da bir sürü açılımları ve parametreleri var. Bir hafta içerisinde sığdırabildiğimiz her konu başlığını antrenmanlarda yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“ÜMİT MİLLİ TAKIM ÇOK ÖNEMLİ BİR YER”

Tolunay Kafkas, Ümit Milli Takım’ın çok önemli bir yer olduğunu kaydederek, “Özellikle de bir geçiş yeri. Ravil Tagir ile sayıyı bilmiyorum ama 13-14 oyuncu benim dönemim ile birlikte A Milli Takıma yükselme başarısı gösterdi. Bu da benim için bir gurur kaynağı. Çok da mutlu oluyoruz. Özellikle A Milli Takım havuzunu genişletmek, rekabet ortamını daha fazla arttırmak ve belli pozisyonlarda oyuncu sayısının fazla olması bizim öncelikli hedeflerimizden bir tanesi. Bu bağlamda da ben son derece mutluyum. Bir de hazırlık maçı ile ilgili de bir şeyler eklemek isterim. Almanya ile oynayacaktık ama bazı nedenlerden dolayı iptal oldu. Apar topar Gürcistan ile oynamayı kabul ettik. O da 2 yaş büyükler ile oynayacaklar. Aslında biz kendi yaş gruplarımızda oynamayı istiyoruz. Tabii burada kritik oyuncular var. Özellikle Arda ve Kenan gibi 2005 doğumlu oyuncular var. Çok fazla bir yaş baremi var. 5 yaş var. Biraz yaşımızın küçük olması, onların büyük olması istemediğimiz bir durumdu. Ama yapacak da bir şey yok” diye konuştu.

“İŞİMİZ HERKESİ MİLİ TAKIMA KAZANDIRMAK”

Yusuf Demir’in durumu ile ilgili konuşan Kafkas, “Onunla ilgili biz açıklamaları yaptık. Dursun Bey’in ve federasyon başkanının arasında olan bir konuya döndü. Bizim derdimiz hiçbir kimseyi kaybetmek veya suçlamak, savunmak değil. İşimiz herkesi mili takıma kazandırmak. Eğer bunun bir prosedürü varsa onu federasyon başkanımız, yönetim kurulumuz ve Galatasaray Kulübü çözer” dedi.

BERKAY VARDAR: A MİLLİ FORMAYI GİYİP, AİLEMİ GURURLANDIRMAK GİBİ BİR HEDEFİM VAR

Gürcistan maçında sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini ifade eden Berkay Vardar, “Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. İyi isimler var, hepsi birbirinden yetenekli. A Milli takım, yıldız adayları hepsi, bende dahil. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Salı günü güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Tabii ki her futbolcu, her Türk genci gibi benim de A Milli formayı giyip; kendimi, ailemi gururlandırmak gibi bir hedefim var. Çok çalışıp, iyi yerlere geleceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

ERENCAN YARDIMCI: ANTRENMAN YAPTIKÇA BİRBİRİMİZE DAHA ÇOK ALIŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Hazırlıkların iyi gittiğini ifade eden Aytemiz Alanyasporlu Erencan Yardımcı, “Her şey çok güzel gidiyor, her şey yolunda. 2002-2003 yaş grubu olarak ilk kez bir araya geliyoruz. Henüz birbirimize alışmadık. 3, 4 gündür birlikte antrenman yapma şansımız var. Antrenman yaptıkça birbirimize daha çok alışacağımızı düşünüyorum. Gürcistan maçı ile de vira bismillah diyeceğiz. Kariyer planlamamı menajerimle çok iyi yapıyoruz. İnşallah gelecek yıllarda bunun meyvesini toplayacağız. Alanyaspor’da da ufak ufak süreler almaya başladım. Daha çok süre almaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

BERTUĞ YILDIRIM: A MİLLİ TAKIMA GİDEN YOL BURADAN GEÇİYOR

A Milli takıma yükselmek için çok çalıştıklarını belirten Hataysporlu Bertuğ Yıldırım, “Çok şükür kamp başladı. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Her gün iyi çalışıyoruz. Salı günü tabii ki kazanmak için sahaya çıkacağız. İlk temennimiz dostluk içinde bir maç olur, kazasız belasız bir maç atlatırız inşallah. A Milli takıma giden yol buradan geçiyor. Tabii ki herkes bunun farkında. Herkesin hedefi öncelikle oraya tırmanmak. Orası için çok çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah hayırlısı olur” diye konuştu.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Ümit Milli Takım, 27 Eylül Salı günü Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda hazırlık maçında Gürcistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. TFF Riva Tesileri’nde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimendeki idman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. El topu çalışmaları ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

