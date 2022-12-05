Tokyay: Oran ve Bilinçsizlik Yüksek

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Dünya AIDS Günü kapsamında, Ankara Barosu’nun düzenlediği virüslerle mücadele konusunda konferans gerçekleştirildi.

Hazal Ergen/Ankara

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, Mülteci Hakları Merkezi kapsamında, Dünya AIDS Günü temalı Ses(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) Genel Merkezi’nde konferans düzenlendi.

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Oran ve Bilinçsizlik Yüksek

Moderatör Avukat Gözde Tokyay: “Dünya AIDS Günü etkinliği aslında 1980’li yılların sonunda HIV Enfeksiyonu’na dair bilinci artırmak ve yaşamını yitirenlerin anılması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından Aralık’ın ilk günleri, farkındalık dönemi olarak ilan edildi. 2021 yılı verilerine göre dünyada yaklaşık 38 milyon insan, HIV ile yaşamaktadır. Türkiye’de ise bu sayı 2021 Sağlık Bakanlığı verilerine göre 26.447’dir. Fakat bu sayının çok daha fazla olduğu düşünülmektedir. HIV ve AIDS aslında toplumda çok az veya yanlış bilgiye sahip olunan, korkulan bir konudur. HIV hastalığı yaşayanlar, tanı aldıktan sonraki psikolojilerinde, en çok da partnerle olan ilişkilerinde, yıkık olmaktadır. Sağlıkta, engel ve ayrımcılık gibi yaklaşımlar, maalesef hala varlığını sürdürmektedir” diye konuştu.

Hijyenli Olundukça Kalıcı Değil

HIV Aktivisti Defne Güzen, şu sözlere yer verdi: “ HIV, yabancı sözlerle bir araya gelmiş bir kavram. Sadece insanlarda görülen bir virüstür. Hıv, konaklamak için hep canlı bir hücreye ihtiyaç duyar. Bu hücrelerin içinde kendini kopyalıyor. Bunun çoğalması, bağışıklık sistemi hücrelerinin azalması demek. Zeki ama güçlü bir virüs değil. Hava ile temas ettiğinde kayboluyor. Sterilize edildiğinde, saniyeler içinde canlılığını yitiriyor. Aslında adı, AIDS ile beraber kullanılabiliyor. AIDS, Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu demek. Burada da bir tüyo var bizim için. Burada edinilmiş sözcüğü önemli. Çünkü vücutta kendiliğinden oluşmaz, başkasından bulaşan virüstür. Burada da sendrom kelimesi önemli. Çünkü tıpta beraber rastlanılan bulguları tanımlamak için kullanılır. Vücuda girip çeşitli enfeksiyonlara neden olur. Bu iki virüs de büyük bir mikrop değil. Kimse AIDS’ten ölmüyor aslında. Fırsatçı enfeksiyonlar açık hale geldiği için ölen kişilerin vefat sebebi, bu fırsatçı enfeksiyonlar oluyor. Günümüzde AIDS tedavisi görülmüyor. Bir de geçiş yolları dediğimiz durum var. Sarılma, öpüşme, ortak havlu, havuz kullanımı, böcek ısırması, kedi tırmalaması gibi temaslarla geçmesi söz konusu değil. Cinsel ilişki yoluyla bulaşması, en yaygın geçiştir. Geçmesi için 3 neden var gebeden gebeye, doğum öncesi, doğum sonrasındaki geçiş. Günümüzde, uygun tedavi, aşılama yöntemleri var. 2015 yılında gebeler, HIV tedavisinden faydalanabildiler.”

Mahremiyet Dokunulmazdır

Programa adli bakış açısı sunan Av. Enes Salar: “ İfşa, tehdit, şantaj gibi vakalarda, mahkemeye de olsa dilekçe türü yazılar kaleme alıyorsak virüse dair güncel bilginin açıklanması aslında yargının gidişatını oldukça etkiliyor. Bu tür durumları yabana atmadan değerlendirmek önemli. Özel hayatın gizliliği ihlali kanunu uyarınca da argümanınız bulundukça soruşturma süreci başlatabilirsiniz. Kişisel verilerin korunma kanunu ihlali, sosyal medyada bu durumla ilgili yapılan paylaşımların deşifre edilmesi olayları ile ilgilenebilir. Fakat savcılığa başvurduğunuzda, ceza verilerin işlenmesi, özel hayatın gizliliği ihlalinden daha büyük suç olarak görüldüğünden soruşturmaya buradan devam ediyor. Ama yine de özel hayatınızın irdelenmesi elbette suç kapsamındadır. Bu tür durumlar, kendi evinde, oturma odasında, partneri ile odasında yaşanabilir. Size, bağırıp çağırıp şiddet uygularken aldığınız ses kaydı çok değerlidir. Beyanlar, darp raporu gibi bir durum yoksa ses kaydı, çok tercih edilen bir delil oluyor. Bir diğer konu ise ‘ayrımcılık’. TCK’nın içinde neye karşı, kime karşı olduğu konusunda pek sınırlı olduğu, içeriği açıklanmadığı, üzerinde şimşekler çaktırdığımız kısır bir kanundur. Toplum olarak pek yararlanamadığımız maddedir. Ayrımcılık söz konusu olduğunda başvurabileceğimiz kurum, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarıdır” açıklamalarını yaptı.

Bu virüsleri geçiren bireylerin, iş hayatında da sorun yaşayabileceklerini, dışlanabileceklerine değinen Salar: “Bir iş başvurusuna gittiğinizde ise bu tür virüsler yaşadıysanız mülakat olumlu geçmesine rağmen virüs geçmişiniz, kan testi sonucunuzla incelenerek çalışmanıza engel teşkil ediyor. Aynı şekilde sağlık sigorta acentelerine gittiğinizde, size check-up türü kapsamlı sağlık kontrolü uygularken bu durum ortaya çıkınca işvereninize aktarma gibi sorun yaşanabiliyor. Bu virüsü yaşayanlar, Polis Akademisi’ne giremiyorlar. Meslek hayatında geçirdiyse görevden uzaklaştırılıyor. Askerlik durumunda da işle ilişkisine son verilebiliyor. Pilotların da Hıv yaşamasının, meslekle bağdaşmadığı belirtiliyor” diye konuştu.