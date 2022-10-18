TOKİ’DEN SOSYAL KONUT PROJESİNE VR HAMLESİ

- Reklam -

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini tanıtmak için Ankara Kızılay’da simülasyon gösterim ve danışmanlık hizmetlerinin de bulunduğu bir araçla vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

HAZAL ERGEN/ANKARA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi hayırlı olsun’ sloganıyla Kızılay’da kurulan Tır’da birçok vatandaş merak ettiği soruların yanıtını alıyor. Sanal gerçeklik gözlüğü ve videolu anlatımla tanıtım gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin Her Yerini Gezilecek

Erdoğan’ın Sosyal Konut Projesi kapsamında kurulan Tanıtım Tırı’nın tüm Türkiye’yi gezeceği belirtildi. Konuşmacı Kerim Yıldız: “İlk buluşma burada olsun diyorsanız, sanal gerçeklikten faydalanıp haberdar olabilirsiniz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi dedik. 250.000 sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 10.000 iş yeri, siz vatandaşlarımızı bekliyor. Ticaret çarklarını hızlandıracak bir proje bu. Toplamda 200.000 yeni istihdam oluşturulacak bu sayede. Merak edenlerimiz, ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ Tanıtım Tırı’nda bilgilerini alabilir, sorularını sorabilir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Personelimiz, şu an tırda sizleri bekliyor. Evleri sanal gerçeklik gözlükleri ile deneyimleyebiliyorsunuz. İlk evinizde, ilk buluşmanızı burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Evinizi gezmek için şimdilik ayağınıza getirdik. Yarışmalarla size ufak hediyeler takdim ediyoruz. Tam 240 ay vadeyle konutlara sahip olabileceksiniz. Ankara için 18.300 konut ayrıldı. Tam 81 ilin hepsinde TOKİ konutları için böyle üretim yapılacak. Vatandaşlarımız, arsalara istek ve hayallerine göre konut yapabilecek. Alt yapıları ve imar planları tamamlanmış, şehre yakın, ulaşması kolay alanlarda olacak bu arsalar. Elektrik, su, doğalgaz altyapıları tamamlanmış, inşaat yapmaya da hazır olarak teslim edecek arsaların tamamı. 10 yıl vadeyle faizsiz ödeme imkanına da sahip olacaksınız. 120 ay vadeyle bu iş yerlerine sahip olma imkanınız da var. Başvurular başladı, e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. Tırımızda biz de bu konu ile ilgili yardımcı olabiliriz. TOKİ personelimiz zaten bunun için bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, 18 yaşın üstündeyseniz şartların büyük bir kısmını karşılamış oluyorsunuz. Ev başvurusu yapan vatandaşlarımız, arsa ve iş yerleri için de başvuru yapabiliyor, faizsiz olarak” diye konuştu.

TOKİ’den Ödüllü Soru-Cevap Yarışması

Yoldan geçen vatandaşlara soru-cevap şeklinde yarışma gerçekleştirildi. Kazanan kişilere ufak hediyeler sunuldu. Birbirinden farklı konulardaki sorular vatandaşlara yöneltildi. Yarışma esnasında konu hakkında keyifli bir şekilde bilgilendirme yapıldı. TOKİ logosu içeren anahtarlık gibi hediyeler takdim edildi.

En Çok İhtiyaç Sahiplerinin Yararlanabilecek

Gençlerin, emeklilerin, engellilerin, gazilerin, şehit yakınlarının daha çok faydalanabileceği proje için kontenjanlar ayrıldı. Dar gelirli vatandaşlara yönelik olabileceği projelere kira öder gibi taksitlerle sahip olunacağı biliniyor. Başvuru bedeli 500 lira olan projeden, arsa sahiplerinin faydalanamayacağı ifade edildi. Sosyal yaşamı destekleyen alanların da bulunacağı projede, söz konusu ilde en az 1 yıl ikamet edilmiş olması şartı aranıyor. Aylık hane halka geliri olası deprem riski bulunan İstanbul için en fazla 16.000, yurt genelinde ise en fazla 14.000 lira olması gerekeceği aktarılıyor. Konutların ayrı taksitleri asgari ücretlerin ödeyebileceği tutarda olabilecek ve ödeme toplamı hane halkanın %30’u aşmayacağı biliniyor. 422 milyar liralık dev yatırım projesiyle 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğin yaşanması ve en az 100.000 yeni istihdamın ortaya çıkması bekleniyor. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edileceği, 5 katı geçmeyecek şekilde yapılacağı aktarılıyor. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler enerji verimliliğine, sıfır atığa ve yenilenebilir enerji kaynaklarına uyumlu inşa edileceği belirtildi.

- Reklam -