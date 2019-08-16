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TOKİ’den o iddialara yalanlama

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ), Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki arsaların açık artırma ile satışa çıkarıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

TOKİ’den o iddialara yalanlama. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Ankara ili Çankaya ilçesi Çukurambar semtinde yer alan, toplam 48 bin 354 metrekare büyüklüğüne sahip 2 taşınmazın satışa sunulmasıyla ilgili yayınlanan haberlere ilişkin TOKİ’den açıklama yapıldı.

Yapılan haberlerin gerçek dışı olduğuna yer verilen açıklamada, “Ankara’nın Çankaya ilçesinde Çukurambar semtinde 29101 ada 27 parsel ile 29102 ada 6 parselde satışa sunulan 2 taşınmaz Gazi Üniversitesi mülkiyetinde iken Gazi Üniversitesi’nin ihtiyaç duyduğu eğitim binalarının yapımı karşılığında TOKİ’ye bedeli mukabilinde devredilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Haberde bahsi geçen söz konusu taşınmazların Atatürk Orman Çiftliği alanıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Taşınmazlar Atatürk Orman Çiftliği’ne fiziksel olarak çok uzakta ve Çukurambar semtinde özel mülkiyetin içerisinde yer almaktadır.

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Haberlerde yayımlanan alanla satışa sunulan alanların farklı yerler oldukları uydu görüntüsü ile açıkça görülmektedir.

Bu taşınmazlara ait imar planlarında yapılanma koşulları Emsal:1.80, Yapı Yüksekliği 165 metre iken, yapı yoğunluğu ve kat yüksekliği çevre yapılanma kararlarından da aşağıya çekilerek yeniden plan yapılmış ve 10.11.2018 tarihinde onaylanan planlar ile yapı yoğunluğu Emsal:1.50, Yapı Yüksekliği Zemin+11 kat olarak belirlenmiştir.

Ayrıca TOKİ Anayasa Medeni Kanun ve tabi olduğu Kanunlar ile mülkiyet hakkını verilen görevleri ifa çerçevesinde yerine getirmektedir.

Söz konusu taşınmazların resmi ilanları TOKİ tarafından yayımlanmış, basın-yayın organları aracılığıyla vatandaşlarımıza satış bilgisi verilmiştir.

Sorumlu yayıncılık ilkeleri göz ardı edilerek, hiçbir araştırma yapılmadan ve İdaremizden bilgi almaya gerek duyulmadan yapılan haberler, İdaremizi karalama ve TOKİ’nin, kamuoyundaki olumlu algısını zedeleme amaçlıdır.

Gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vererek TOKİ markasını haksız şekilde karalamak isteyen basın kuruluşları ile ilgili yasal süreç gerek görüldüğü taktirde başlatılacaktır.

Ayrıca kamuoyunun, bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri, önemle duyurulur.”

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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