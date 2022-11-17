TOKİ, İzmir’de 68 işyerini açık artırmayla satışa çıkarıyor 

- Reklam -

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA) – TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir’de yatırım yapmak isteyenler için açık arttırma ile işyeri satışa çıkarıyor. Farklı metrekarelerde ve konumda her iş alanına uygun 68 işyeri için 23-24 Kasım’da açık arttırma düzenlenecek.

TOKİ, İzmir’de 68 işyerini açık artırma ile satışa çıkarıyor. İş yeri sahibi olmak ya da yatırım yapmak isteyenler, tutarın yüzde 30’unu peşin, kalan taksitleri ise 120 vade ile ödeyebilecek. Başvurular TOKİ hizmet merkezleri ve internet üzerinden alınacak. Kemalpaşa’daki 38 iş yeri 9 ayda, Seferihisar’daki 30 iş yeri 12 ayda teslim edilecek. Toplam tutarın yüzde 30’u peşin, 120 ay vade ile satışa çıkan işyerleri için online katılım da sağlanıyor.

- Reklam -

SON BAŞVURU 22 KASIM

Açık artırmaların 23-24 Kasım 2022 günleri saat 10.30’da yapılacağını ifade eden Yatırım Danışmanı Bilal İvenç, “Kemalpaşa’da 29 ve 42 metrekarelik 38 adet işyeri var. 29 metrekare olanlar 405 bin liradan, 42 metrekare olanlar ise 540 bin liradan ihaleye çıkacak. Açık artırmaya katılım için son başvurular 22 Kasım’a kadar devam edecek. Kemalpaşa’da ve Seferihisar ‘daki 10 bin kişilik bir yaşam alanı var. Ticaret alanları dükkanlar ilgi çekiyor. Hem kurumsal hem küçük esnaf için büyük bir fırsat . Satışa çıkan dükkanlar fırın da olabilir emlak ofisi de olabilir. Tüm sektörler için uygun iş alanları hazır” dedi.