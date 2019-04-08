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8 Nisan 2019
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 22 ilde 198 iş yeri ile 6 ilde 25 adet konutu ‘Açık Artırma Yöntemi’ ile satışa sundu.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 22 ilde 198 iş yeri ile 6 ilde 25 adet konutu ‘Açık Artırma Yöntemi’ ile satışa sundu.
Ekonomi Haberleri

TOKİ 198 iş yeri ile 25 konutu satışa çıkardı

Editör Editör

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 22 ilde 198 iş yeri ile 6 ilde 25 adet konutu ‘Açık Artırma Yöntemi’ ile satışa sundu.

Açık Artırma, 25 Nisan günü saat 13.00’te TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki Merkez Binası’nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.

Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bartın, Bolu, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Siirt, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat şehirlerinde satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 ve peşin 60, 120 ay vade ile sahip olabilecekler.

Ayrıca Kocaeli Dilovası, Eskişehir Odunpazarı, İzmir Torbalı, Mardin ve Samsun şehirlerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade, Ankara’da satışa sunulan villaları ise yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinat ve 96, 108, 120 ay vade seçenekleri ile satın alabilecekler.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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